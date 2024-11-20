В Совфеде набросились на Макрона с обвинениями и посоветовали ему молчать

Во время саммита "Большой двадцатки" в Бразилии президент Франции Эммануль Макрон призвал Россию к деэскалации конфликта в Украине. На такое заявление отреагировали в Совфеде РФ и обвинили президента Франции в лицемерии.

Эммануэль Макрон

Как заявил сенатор Константин Долгов, позиция западных политиков лицемерная, так как сначала санкционировали удары вглубь РФ, а затем призвали Москву к миру.

"Французские власти, во-первых, снабжают Украину оружием, а во-вторых, продолжают проводить колониальную политику в некоторых частях Африки. Это и есть нарушение Устава ООН. Поэтому, как говорится, чья бы корова мычала, ну уж Макрон-то точно должен здесь помолчать", — заявил российский сенатор.

При этом он подчеркнул, что с призывом о деэскалации Макрону лучше было бы обратиться к Вашингтону, а не Москве.

В то же время известно, что Макрон призвал Россию к участию в "коллективной деэскалации" конфликта в Украине. При этом президент Франции подчеркнул на необходимости соблюдать принципы Устава ООН и призвал кремлевского диктатора Владимира Путина "к здравому смыслу".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что на саммите G20 в Бразилии президент Франции Эммануэль Макрон пожал руку главе МИД России Сергею Лаврову и даже пообщался с министром страны-агрессора. В то же время спикер российского МИД Мария Захарова говорит, что "западные лидеры избегают общих фото с Лавровым". Примечательно, что сам Лавров отреагировал на то, что Макрон поздоровался с ним за руку. По его словам, так нормально делать, если люди знают друг друга.

Также "Комментарии" рассказывал, что после такого дружественного жеста Лавров набросился на Макрона с обвинениями.



