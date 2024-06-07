В Совфеде не исключили применение ядерного оружия и назвали условие

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что, если возникнет серьезная угроза России, в частности ее безопасности и суверенитету, то она прибегнет ко всему арсеналу, что у нее есть на вооружении, чтобы защитить себя.

Валентина Матвиенко

В этом контексте она призвала обратить внимание на российскую военную доктрину. По ее словам, в ней прописано, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее или ее союзников ядерного и других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против РФ с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.

"Если будет серьезная угроза нашей безопасности, суверенитету, конечно, мы будем использовать весь арсенал, все возможности, это справедливо", — заявила Матвиенко.

По ее словам, если существованию России ничего не будет грозить, она не будет применять ядерное оружие. При этом Матвиенко заявила, что несмотря на разговоры о том, что может начаться ядерная война, у нее нет "такого ощущения".

Матвиенко заявила, что политики Запада якобы постоянно запугивают своих граждан "угрозой" от России.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ранее Валентина Матвиенко заявила о том, что между Россией и Украиной возможны переговоры, но при условии обеспечения абсолютной безопасности Москвы.

Кроме того, спикер МИД страны-агрессора Мария Захарова заявила, что Россия будет защищать себя всеми доступными способами. Так она прокомментировала информацию о том, что страны Запада предоставляют Украине разрешение на использования их оружия для ударов по территории России.



