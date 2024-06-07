В Совфеде не исключили применение ядерного оружия и назвали условие

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Ткачик Олеся
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что, если возникнет серьезная угроза России, в частности ее безопасности и суверенитету, то она прибегнет ко всему арсеналу, что у нее есть на вооружении, чтобы защитить себя.
Валентина Матвиенко
В этом контексте она призвала обратить внимание на российскую военную доктрину. По ее словам, в ней прописано, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее или ее союзников ядерного и других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против РФ с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.
По ее словам, если существованию России ничего не будет грозить, она не будет применять ядерное оружие. При этом Матвиенко заявила, что несмотря на разговоры о том, что может начаться ядерная война, у нее нет "такого ощущения".
Матвиенко заявила, что политики Запада якобы постоянно запугивают своих граждан "угрозой" от России.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ранее Валентина Матвиенко заявила о том, что между Россией и Украиной возможны переговоры, но при условии обеспечения абсолютной безопасности Москвы.
Кроме того, спикер МИД страны-агрессора Мария Захарова заявила, что Россия будет защищать себя всеми доступными способами. Так она прокомментировала информацию о том, что страны Запада предоставляют Украине разрешение на использования их оружия для ударов по территории России.
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Гарик
сегодня, 15:04
Сопли подберите,убогие.Валька-стакан разбушевалась..плешивому и алкалоиду уже никто не верит?..ну ну..гопники допистелись..сверните это все это в трубочку и засуньте себе гы гы гы в ухо!