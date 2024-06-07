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В Совфеде не исключили применение ядерного оружия и назвали условие

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия может применить ядерное оружие, чтобы защитить себя

сегодня, 15:42
Автор:
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Ткачик Олеся
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что, если возникнет серьезная угроза России, в частности ее безопасности и суверенитету, то она прибегнет ко всему арсеналу, что у нее есть на вооружении, чтобы защитить себя.

В Совфеде не исключили применение ядерного оружия и назвали условие

Валентина Матвиенко

В этом контексте она призвала обратить внимание на российскую военную доктрину. По ее словам, в ней прописано, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее или ее союзников ядерного и других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против РФ с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.

"Если будет серьезная угроза нашей безопасности, суверенитету, конечно, мы будем использовать весь арсенал, все возможности, это справедливо",
— заявила Матвиенко.

По ее словам, если существованию России ничего не будет грозить, она не будет применять ядерное оружие. При этом Матвиенко заявила, что несмотря на разговоры о том, что может начаться ядерная война, у нее нет "такого ощущения".

Матвиенко заявила, что политики Запада якобы постоянно запугивают своих граждан "угрозой" от России.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ранее Валентина Матвиенко заявила о том, что между Россией и Украиной возможны переговоры, но при условии обеспечения абсолютной безопасности Москвы.

Кроме того, спикер МИД страны-агрессора Мария Захарова заявила, что Россия будет защищать себя всеми доступными способами. Так она прокомментировала информацию о том, что страны Запада предоставляют Украине разрешение на использования их оружия для ударов по территории России.




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Источник: https://www.gazeta.ru/politics/news/2024/06/07/23196697.shtml?updated
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Обсуждения

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Гарик

сегодня, 15:04

Сопли подберите,убогие.Валька-стакан разбушевалась..плешивому и алкалоиду уже никто не верит?..ну ну..гопники допистелись..сверните это все это в трубочку и засуньте себе гы гы гы в ухо!


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