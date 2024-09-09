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В Совфеде отреагировали на мирные инициативы Шольца: чем возмущены

В Совфеде считают, что Шольц не может быть инициатором мирных переговоров, поскольку он якобы является стороной конфликта

сегодня, 14:17
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Ткачик Олеся

Зампред Совфеда по международным делам Владимир Джабаров отреагировал на информацию о том, что канцлер Германии Олаф Шольц разрабатывает план, который поможет остановить войну в Украине и принести мир. В частности, он заявил, что канцлер якобы не имеет никакого права разрабатывать такой мирный план, поскольку он является одним из главных спонсоров "киевского режима".

В Совфеде отреагировали на мирные инициативы Шольца: чем возмущены

Олаф Шольц

"Человек, который дает команды на поставки смертоносного оружия в Украину, а затем рассуждает о мирном плане, — не вызывает никакого доверия. Поэтому Шольц — это не тот человек, который может призывать к миру", — заявил российский сенатор.

По его мнению, так как Германия выступает одним из основных источников вооружения Украины, никто не поверит в мирные инициативы ее властей.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что итальянские журналисты выяснили, что Шольц якобы начал работать над своим мирным планом, который предполагает "территориальные уступки" со стороны Украины. По их информации, канцлер стремится укрепить свои позиции перед выборами и войти в историю как "канцлер мира". Сам Шольц призвал начать обсуждать, как можно прийти к миру в Украине как можно быстрее, и предложил провести еще одну конференцию по Украине, но с участием России.

Отреагировал на сообщение издания La Repubblica о подготовке мирного плана канцлером Германии Олафом Шольцом и спикер Кремля Дмитрий Песков. По его словам, в РФ слышали разные предложения о том, что нужно идти к миру, но никаких конкретных предложений РФ не получала. Также у Москвы нет подробностей о том, что может предусматривать мирный план Шольца.




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Источник: https://russian.rt.com/world/news/1366339-sovfed-sholc-mirnyi-plan-ukraina
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