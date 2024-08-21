Для Украины готовится "серьезный ответ" за вторжение в Курскую область, "бесконечные атаки" на Крымский мост и попытки бить БПЛА в том числе по Москве, об этом в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Более того, он утверждает, что якобы российские военные не сидят сложа руки.

Владимир Джабаров

"Мы не будем впадать в панику. Я уверен, мы купируем подобные атаки и в будущем. Более того, что наши военные сейчас стараются не высказываться, наводит на мысль, что мы готовим серьезный ответ украинцам за вторжение в Курскую область, за бесконечные атаки Крымского моста, различных приграничных территорий. Теперь и до Москвы хотят добраться", — заявил Джабаров.

При этом россиянин предположил, что речь идет о военной операции и российские военные и ученые "не сидят сложа руки". По его словам, специалисты также готовятся пресекать атаки беспилотников, которые Запад поставляет ВСУ. Также сенатор страны-агрессора выразил надежду, что эксперты найдут решение проблемы с регулярными атаками БПЛА.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что западные журналисты указывают на то, что ВСУ операцией в Курской области развенчали несколько мифов, которые Кремль строил десятилетиями. Один из них угрозы, которые ничем не подкреплены и являются обычным блефом. Журналисты подчеркивают, что на самом деле, нет никаких "красных линиях", о которых говорит руководство Кремля. Украина неоднократно переходила эти "красные линии" и ничего не произошло. По мнению журналистов, этот факт должен повлиять на Запад, чтобы он активнее помогал Украине.



