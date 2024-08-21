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В Совфеде пригрозили ВСУ «серьезным ответом»: мстить будут не только за Курскую область

В Совфеде обещают, что РФ ответит ВСУ на их атаки на Курскую область, Крымский мост ы попытки подобраться к Москве

сегодня, 13:24
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Ткачик Олеся

Для Украины готовится "серьезный ответ" за вторжение в Курскую область, "бесконечные атаки" на Крымский мост и попытки бить БПЛА в том числе по Москве, об этом в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Более того, он утверждает, что якобы российские военные не сидят сложа руки.

В Совфеде пригрозили ВСУ «серьезным ответом»: мстить будут не только за Курскую область

Владимир Джабаров

"Мы не будем впадать в панику. Я уверен, мы купируем подобные атаки и в будущем. Более того, что наши военные сейчас стараются не высказываться, наводит на мысль, что мы готовим серьезный ответ украинцам за вторжение в Курскую область, за бесконечные атаки Крымского моста, различных приграничных территорий. Теперь и до Москвы хотят добраться", — заявил Джабаров.

При этом россиянин предположил, что речь идет о военной операции и российские военные и ученые "не сидят сложа руки". По его словам, специалисты также готовятся пресекать атаки беспилотников, которые Запад поставляет ВСУ. Также сенатор страны-агрессора выразил надежду, что эксперты найдут решение проблемы с регулярными атаками БПЛА.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что западные журналисты указывают на то, что ВСУ операцией в Курской области развенчали несколько мифов, которые Кремль строил десятилетиями. Один из них угрозы, которые ничем не подкреплены и являются обычным блефом. Журналисты подчеркивают, что на самом деле, нет никаких "красных линиях", о которых говорит руководство Кремля. Украина неоднократно переходила эти "красные линии" и ничего не произошло. По мнению журналистов, этот факт должен повлиять на Запад, чтобы он активнее помогал Украине.




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Источник: https://govoritmoskva.ru/news/422373/
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