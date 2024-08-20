Западные СМИ рассказали, как Украина полностью разрушила имидж Путина и тщательно выстроенные им мифы

Украинский прорыв в Курской области полностью разрушил многочисленные мифы, которые Кремль тщательно строил в течение десятилетий, сообщают журналисты Foreign Policy.

Владимир Путин

Первый миф, говорится в материале издания, касается многолетней кремлевской пропаганды о "катастрофической угрозе" со стороны Украины. Несмотря на такую риторику, наступление на Курщине не вызвало ожидаемого общественного резонанса: не наблюдалось ни массового создания ополчений, ни длинных очередей добровольцев в военкоматы.

Издание отмечает, что сейчас российским военным предлагают невероятно большие бонусы за подписание контракта, превышающие среднюю годовую зарплату в стране. Без этого желающих вообще не нашлось бы.

"Никакие речи не смогли сплотить россиян в защиту страны, и Кремль даже не решился объявить всеобщую мобилизацию для отражения вторжения. Между тем представитель правительства Дмитрий Песков даже не прервал свой отпуск", — отмечают журналисты.

В то же время общество объединилось не против "нацистов" из Киева, а против собственного правительства. Наиболее недовольны жители Курской области и матери военных, которые призывают вернуть своих сыновей-срочников из зоны боевых действий.

Второй миф, отмечают журналисты, это образ Путина как авторитарного лидера, строящего свою власть на силе и обещании возрождения величия России. Впрочем, говорится в статье, его неспособность защитить границы своей страны подрывает этот имидж и проявляет слабость Путина, ассоциирующего свое правление с восстановлением "потерянной империи".

Третий миф, разрушенный Украиной, перенеся войну на территорию РФ, касается кремлевского нарратива об эскалации войны. Кремль утверждает, что от исхода войны зависит само существование России, однако не обратился за помощью к собственному оборонному альянсу (ОДКБ), как положено в случае реальной угрозы.

"В 2016 году Путин печально известно заявил, что границы России нигде не заканчиваются. Сегодня оказалось, что они также не начинаются с какой-то конкретной точки. Пока что каждая из угроз Путина, включая ядерную, оказывается пустой — даже фактическая граница России не кажется "красной" линией". Таким образом, еще один пузырь, который лопнул Курск, – это западная теория эскалации и красных линий, которые заставляют Россию выглядеть гораздо сильнее и решительнее, чем она есть на самом деле", – заключают журналисты.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Путин после операции в Курской области упал духом и даже признает, что его войска столкнулись с кризисом в Украине.



