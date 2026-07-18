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В США ответили, что происходит с рейтингом Путина: действительно ли все так плохо

Государственные социологи впервые признали заметное снижение поддержки президента РФ, а в ISW связывают это с растущей ценой войны для россиян

18 июля 2026, 09:05
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Кравцев Сергей

Поддержка президента России Владимира Путина продолжает снижаться, причем теперь это признают даже социологические службы, связанные с Кремлем. Как отмечают аналитики Института изучения войны (ISW), государственные опросы зафиксировали одно из самых заметных падений рейтинга российского лидера с начала полномасштабной войны против Украины.

В США ответили, что происходит с рейтингом Путина: действительно ли все так плохо

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По данным близкого к российским властям Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованным 17 июля, уровень одобрения деятельности Путина за неделю снизился сразу на пять процентных пунктов – примерно до 66%. Одновременно уменьшился и показатель доверия президенту: с 69 до 67%.

Примечательно, что аналогичные цифры ранее представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), который также считается государственной структурой. До этого результаты двух организаций заметно различались, однако теперь они практически совпали, что аналитики считают показательным сигналом.

В ISW подчеркивают, что российские государственные опросы нельзя считать полностью объективными, поскольку они работают в условиях жесткого контроля властей. Тем не менее сам факт публикации данных о снижении популярности Путина эксперты называют знаковым. По их мнению, Кремль уже не может полностью игнорировать растущее недовольство в обществе.

Аналитики связывают ухудшение общественных настроений с последствиями затяжной войны против Украины. Экономические трудности, рост расходов на военные нужды, кадровые проблемы и постоянное давление на население все сильнее отражаются на уровне жизни россиян. Именно эти факторы, считают в ISW, постепенно подрывают общественную поддержку власти, несмотря на многолетнюю работу государственной пропаганды.

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Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-july-17-2026/
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