У США відповіли, що відбувається з рейтингом Путіна: чи справді все так погано

Підтримка президента Росії Володимира Путіна продовжує знижуватись, причому тепер це визнають навіть соціологічні служби, пов'язані з Кремлем. Як зазначають аналітики Інституту вивчення війни (ISW), державні опитування зафіксували одне з найпомітніших падінь рейтингу російського лідера з початку повномасштабної війни проти України.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

За даними близького до російської влади Фонду "Громадська думка" (ФОМ), опублікованим 17 липня, рівень схвалення діяльності Путіна за тиждень знизився одразу на п'ять процентних пунктів – приблизно до 66%. Водночас зменшився і показник довіри до президента: з 69 до 67%.

Примітно, що аналогічні цифри раніше представив Всеросійський центр вивчення громадської думки (ВЦВГД), який також є державною структурою. До цього результати двох організацій помітно відрізнялися, проте тепер вони практично збіглися, що аналітики вважають показовим сигналом.

В ISW наголошують, що російські державні опитування не можна вважати повністю об'єктивними, оскільки вони працюють за умов жорсткого контролю влади. Проте сам факт публікації даних про зниження популярності Путіна експерти називають знаковим. На їхню думку, Кремль уже не може повністю ігнорувати зростання незадоволеності в суспільстві.

Аналітики пов'язують погіршення суспільних настроїв із наслідками затяжної війни проти України. Економічні труднощі, зростання витрат на військові потреби, кадрові проблеми та постійний тиск на населення дедалі більше позначаються на рівні життя росіян. Саме ці фактори, вважають у ISW, поступово підривають громадську підтримку владі, незважаючи на багаторічну роботу державної пропаганди.

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