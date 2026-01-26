В США рассказали, что отвергает Москва на фоне новых переговоров

Кремль продолжает публично подтверждать приверженность своим первоначальным целям войны против Украины и отвергать западные гарантии безопасности для Киева, несмотря на сообщения о возобновлении переговоров. Как стало известно, украинская и российская делегации планируют вновь встретиться в Абу-Даби 1 февраля. Ранее спецпосланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф назвал предыдущие трехсторонние консультации США, Украины и России "очень продуктивными" и подтвердил намерение сторон продолжить диалог.

Переговоры. Фото: из открытых источников

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил о приверженности так называемым "фундаментальным договоренностям", которые, по утверждению Москвы, были достигнуты на американо-российском саммите на Аляске. При этом в Кремле продолжают использовать отсутствие официального совместного коммюнике, чтобы заявлять о неких договоренностях, которых фактически не было.

МИД РФ также вновь обозначил "первопричины" войны, включая нейтральный статус Украины, отказ от ядерного оружия, смену власти в Киеве и устранение "угроз безопасности" для России. Одновременно Москва отвергла идею послевоенных гарантий безопасности для Украины, в том числе размещение иностранного миротворческого контингента, настаивая, что такие вопросы возможны лишь после подписания мирного соглашения.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков при этом резко высказался о внешнеполитическом стиле президента США Дональда Трампа, дав понять, что Москва участвует в переговорах, чтобы не допустить усиления американского давления.

Аналитики Института изучения войны отмечают, что Кремль не демонстрирует готовности к компромиссам, а Запад пока не смог разрушить стратегию Путина, основанную на затягивании войны.

