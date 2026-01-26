logo_ukra

У США розповіли, що відкидає Москва на тлі нових переговорів
НОВИНИ

У США розповіли, що відкидає Москва на тлі нових переговорів

Росія знову наполягає на своїх початкових цілях війни та використовує діалог зі США, щоб уникнути посилення тиску Заходу

26 січня 2026, 07:28
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Кремль продовжує публічно підтверджувати прихильність до своїх початкових цілей війни проти України та відкидати західні гарантії безпеки для Києва, незважаючи на повідомлення про поновлення переговорів. Як стало відомо, українська та російська делегації планують знову зустрітися в Абу-Дабі 1 лютого. Раніше спецпосланник США на Близькому Сході Стів Уіткофф назвав попередні тристоронні консультації США, України та Росії "дуже продуктивними" та підтвердив намір сторін продовжити діалог.

У США розповіли, що відкидає Москва на тлі нових переговорів

Переговори. Фото: з відкритих джерел

Заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков заявив про прихильність до так званих "фундаментальних домовленостей", які, за твердженням Москви, були досягнуті на американсько-російському саміті на Алясці. При цьому в Кремлі продовжують використовувати відсутність офіційного спільного комюніке, щоб заявляти про якісь домовленості, яких фактично не було.

МЗС РФ також знову означило "першопричини" війни, включаючи нейтральний статус України, відмову від ядерної зброї, зміну влади в Києві та усунення "загроз безпеки" для Росії. Одночасно Москва відкинула ідею повоєнних гарантій безпеки для України, зокрема розміщення іноземного миротворчого контингенту, наполягаючи, що такі питання можливі лише після підписання мирної угоди.

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков при цьому різко висловився про зовнішньополітичний стиль президента США Дональда Трампа, давши зрозуміти, що Москва бере участь у переговорах, щоб не допустити посилення американського тиску.

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що Кремль не демонструє готовності до компромісів, а Захід поки що не зміг зруйнувати стратегію Путіна, що ґрунтується на затягуванні війни.

Читайте також на порталі "Коментарі" — путінська війна б'є по бюджету: до чого вже готуються в Росії.




Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-january-25-2026/
