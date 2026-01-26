Путинская война бьет по бюджету: к чему уже готовятся в России

В стране-агрессоре происходит подготовка к масштабной волне закрытия предприятий малого и среднего бизнеса. Причиной этого стал бюджетный кризис, вызванный войной. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Telegram Центра противодействия дезинформации.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

В ведомстве рассказали, что на фоне повышения НДС и ограничения доступа к упрощенной системе налогообложения финансовые аналитики выдали следующий прогноз — произойдет закрытие до 30% компаний, работающих в секторе малого и среднего бизнеса.

"Ища способы пополнить дефицитный бюджет, путинское правительство играет в крайне опасную игру. Да, в краткосрочной перспективе действительно будут дополнительные поступления от налогов, однако в конечном итоге государство потеряет значительно больше: бизнес, который закрывается, не платит налогов вообще", — говорится в сообщении.

Аналитики добавили, что в условиях роста расходов на войну и стагнации экономики, Кремль в очередной раз выбирает самый простой путь — переложить финансовое бремя на граждан и бизнес.

"Пока пропаганда рассказывает, как Россия "стойко выдерживает санкции" и рисует "путинское экономическое чудо", на самом деле экономика все больше истощается", — подытожили в Центре противодействия дезинформации.

