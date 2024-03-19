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В США рассказали, как Путин будет использовать победу на "выборах" в войне против Украины

Эксперты ISW отмечают, Путин хочет использовать "рекордную победу" на "выборах" для затяжной войны в Украине

сегодня, 07:05
Автор:
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Кравцев Сергей
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Кремль делал ставку на то, что россияне, избрав в очередной раз Путина своим президентом, автоматически поддержат курс, который он предлагает. Именно поэтому Путин будет использовать рекордное количество голосов, которое он получил на выборах, для того, чтобы оправдать загнивание войны против Украины. будет делаться ставка на то, что это якобы поддерживает подавляющее большинство россиян. Как передает портал "Комментарии", к такому мнению пришли американские аналитики Института изучения войны (ISW).

В США рассказали, как Путин будет использовать победу на "выборах" в войне против Украины

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Эксперты считают, что российский диктатор пытается использовать заявленные рекордные показатели явки избирателей и поддержки своей кандидатуры для создания информационных предпосылок для затяжной войны в Украине. Владимир Путин и высокопоставленные российские чиновники утверждали, что рекордная явка избирателей и высокая общественная поддержка Путина продемонстрировали единство России и доверие к Путину.

Отмечается, что российский ЦИК заявил 18 марта, что Путин победил на президентских выборах, набрав 87,28% голосов. Председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила, что явка избирателей на выборах в России была рекордной и составила 77,44%. ЦИК РФ заявила, что явка избирателей на президентских выборах 2018 года в России составила 67,47%, а Путин победил с 76,67% голосов.

Кроме того, комиссия заявила, что Путин получил от 88,12 до 95,23 процента голосов в оккупированных Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и Крыму.

В обзоре указывают на то, что российские оккупационные чиновники, вероятно, сфальсифицировали рекордно высокую поддержку Путина в оккупированной Украине и, вероятно, заставляли украинских граждан участвовать в "выборах", которые по своей сути были принудительными, учитывая большое количество российских войск, действующих в оккупированной Украине.

Также специалисты добавляют, что Путин, вероятно, продолжает усилия по созданию информационных условий для оправдания длительной оккупации территорий Украины под видом "защиты" гражданского населения, которое находится в опасности только из-за российского вторжения.

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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-march-18-2024
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