В Кремле были чёткие планы аннексировать Харьковскую область в первой декаде сентября и только контрнаступление ВСУ поломало планы руководства России. Как передает портал "Комментарии", такие данные озвучили американские эксперты из Института изучения войны.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Аналитики отмечают, что россияне во время оккупации подсоединили село Казачья Лопань, которое находится в 10 км от украино-российской границы к российской энергосистеме. Это один из главных шагов, который предпринимает агрессор, чтобы полностью присоединить оккупированные части Украины к Российской Федерации. Путинский режим стремился к полной экономической и административной интеграции всей Харьковской области в состав РФ. Теперь же планы Москвы по аннексии Харьковской области отложенный на неопределённый срок, отмечают американские аналитики.

Стоит отметить, что в ходе контрнаступления украинские защитники деоккупировали более 300 населенных пунктов, в общем – 3,8 тыс. кв. км.

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