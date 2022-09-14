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В США рассказали, какие планы в сентябре у Путина были на Харьковщину, но помешали ВСУ

Контрнаступление ВСУ под Харьковом и на юге, вероятно, вынудили Россию отложить планы аннексии на неопределенный срок

сегодня, 10:00
Автор:

Кравцев Сергей
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В Кремле были чёткие планы аннексировать Харьковскую область в первой декаде сентября и только контрнаступление ВСУ поломало планы руководства России. Как передает портал "Комментарии", такие данные озвучили американские эксперты из Института изучения войны.

В США рассказали, какие планы в сентябре у Путина были на Харьковщину, но помешали ВСУ

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Аналитики отмечают, что россияне во время оккупации подсоединили село Казачья Лопань, которое находится в 10 км от украино-российской границы к российской энергосистеме. Это один из главных шагов, который предпринимает агрессор, чтобы полностью присоединить оккупированные части Украины к Российской Федерации. Путинский режим стремился к полной экономической и административной интеграции всей Харьковской области в состав РФ. Теперь же планы Москвы по аннексии Харьковской области отложенный на неопределённый срок, отмечают американские аналитики.

Стоит отметить, что в ходе контрнаступления украинские защитники деоккупировали более 300 населенных пунктов, в общем – 3,8 тыс. кв. км.

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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-september-13
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