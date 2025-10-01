У США розповіли, на що піде Путін після серії нових атак на країни НАТО

Росія разом із Білоруссю можуть реалізовувати диверсійні операції спецназу проти критичної інфраструктури Польщі та звинувачувати у цьому Україну. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в оновленому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Аналітики нагадали, що у Службі зовнішньої розвідки Росії (СЗР) 30 вересня зазначили, що Україна готує напад на критичну інфраструктуру Польщі "під прапором іншої держави", щоб звинуватити у цьому Росію та Білорусь.

Російська розвідка стверджує, що Головне управління розвідки Міноборони України та польська розвідка нібито відправлять до Польщі диверсійно-розвідувальну групу, яка складається з громадян Росії та Білорусі з проукраїнського Легіону "Свобода Росії" та полку імені Кастуся Калиновського.

Ці війська нібито прикидатимуться російськими та білоруськими спецназівцями на прес-конференції після того, як їх захоплять польські служби безпеки, а проукраїнські підрозділи звинуватить у нападі Росію та Білорусь. У російській розвідці стверджують, що Україна нібито може одночасно здійснити атаку на критичну інфраструктуру в Польщі, щоб посилити суспільний резонанс.

За версією спецназівців РФ, Україна нібито намагається використати нещодавні інциденти з дронами у повітряному просторі НАТО для розпалювання антиросійських настроїв у Польщі, прискорення ескалації війни та підштовхування європейських країн до втручання у конфлікт на користь України.

Експерти ISW переконані, що Кремль, ймовірно, доручив СЗР оприлюднити цю заяву, щоб уникнути відповідальності за можливу майбутню диверсію російських та білоруських сил проти Польщі.

На думку аналітиків, Росія часто використовує Службу зовнішньої розвідки для поширення безпідставних звинувачень у майбутніх нападах у рамках дезінформаційних кампаній. Вони спрямовані на ослаблення підтримки України та поширення сумнівів щодо природи провокацій Росії проти країн НАТО.

"Ймовірно, Кремль створює інформаційні умови, щоб звинуватити Україну в майбутніх атаках, які Росія сама може реалізувати проти Польщі чи інших держав НАТО", — йдеться у звіті.

В ISW нагадали, що 26 вересня за схожим сценарієм Росія звинуватила Україну в недавніх інцидентах із дронами у повітряному просторі Польщі та Румунії.

Читайте також на порталі "Коментарі" — невідомий дрон знову в Європі: в якій країні налякалися.



