В США рассказали о страхах Салливана и Байдена. Делают все, что хочет Путин

Как рассказал член Палаты представителей Майкл Маккол, Джейк Салливан действительно верит в то, что Россия может применить против Соединенных Штатов тактическое ядерное оружие, если Америка будет предоставлять Украине "много" военной помощи.

Джейк Салливан

Как подчеркнул Маккол, Салливан "очень робок" и "купился" на угрозы Кремля. При этом он добавил, что все разведданные указывают на совершенно противоположное, что Россия не намерена использовать ядерное оружие, потому что в этом случае были бы изменены правила игры для всех.

При этом Маккол добавил, что позицию Салливана поддерживает и президент США Джо Байден, они в этом вопросе являются единомышленниками.

По его словам, в начале полномасштабного вторжения России в Украину госсекретарь США Энтони Блинкен предложил передать Украине МиГи. При этом Маккол отметил, что на самом деле это не его идея, а идея именно Салливана.

Мы даем Путину именно то, что он хочет. Это патовая ситуация. Война на истощение. И у него есть больше тел, чтобы бросить их"

, – подчеркнул республиканец.

При этом он прокомментировал выделение помощи Украине. По его словам, это правда, что электорат республиканцев не знает, что 80% средств останутся в Соединенных Штатах и будут работать на их экономику и обороноспособность. То есть, по его словам, украинские деньги идут на модернизацию американских запасов, а США сбрасывают Украине все старое.

На заявление Маккола отреагировали и в Украине.

"Я думаю, вам всем было интересно, для кого димон медведев пишет свои легендарные тексты, в которых еженедельно обещает превратить весь Запад на ядерный пепел? Кто этот читатель Медведева? Оказывается, что этот читатель – Джейк Салливан"

, – написал в Фейсбуке политолог Петр Олещук.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что, по мнению генсека НАТО Йенса Столтенберга, если Украина не получит от партнеров необходимую помощь, то начнет терять больше своих территорий.



