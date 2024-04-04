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В США рассказали о страхах Салливана и Байдена. Делают все, что хочет Путин

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан действительно верит в то, что Россия может ударить ядеркой по Америке, если та будет слишком хорошо помогать Украине в войне, отметил в интервью Puck республиканец Майкл Маккол

сегодня, 20:27
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как рассказал член Палаты представителей Майкл Маккол, Джейк Салливан действительно верит в то, что Россия может применить против Соединенных Штатов тактическое ядерное оружие, если Америка будет предоставлять Украине "много" военной помощи.

В США рассказали о страхах Салливана и Байдена. Делают все, что хочет Путин

Джейк Салливан

Как подчеркнул Маккол, Салливан "очень робок" и "купился" на угрозы Кремля. При этом он добавил, что все разведданные указывают на совершенно противоположное, что Россия не намерена использовать ядерное оружие, потому что в этом случае были бы изменены правила игры для всех.

При этом Маккол добавил, что позицию Салливана поддерживает и президент США Джо Байден, они в этом вопросе являются единомышленниками.

По его словам, в начале полномасштабного вторжения России в Украину госсекретарь США Энтони Блинкен предложил передать Украине МиГи. При этом Маккол отметил, что на самом деле это не его идея, а идея именно Салливана.

Мы даем Путину именно то, что он хочет. Это патовая ситуация. Война на истощение. И у него есть больше тел, чтобы бросить их"
, – подчеркнул республиканец.

При этом он прокомментировал выделение помощи Украине. По его словам, это правда, что электорат республиканцев не знает, что 80% средств останутся в Соединенных Штатах и будут работать на их экономику и обороноспособность. То есть, по его словам, украинские деньги идут на модернизацию американских запасов, а США сбрасывают Украине все старое.

На заявление Маккола отреагировали и в Украине.

"Я думаю, вам всем было интересно, для кого димон медведев пишет свои легендарные тексты, в которых еженедельно обещает превратить весь Запад на ядерный пепел? Кто этот читатель Медведева? Оказывается, что этот читатель – Джейк Салливан"
, – написал в Фейсбуке политолог Петр Олещук.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что, по мнению генсека НАТО Йенса Столтенберга, если Украина не получит от партнеров необходимую помощь, то начнет терять больше своих территорий.




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Источник: https://puck.news/ukraine-aid-q-and-a-rep-mccaul-on-republican-support-for-bill/
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Обсуждения

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Ігор

сегодня, 20:23

Евріка! Якщо більшість коштів від хабарів відкатів розкрадання ..., будуть лишатись в Україні, то вони все-одно будуть працювати на Україну. То навіщо хвилюватись про корупцію? Корупція це просто різновид діяльності, який працює на економіку. То он як світ юдейців влаштовано! Тепер би США це пояснити - не розуміють вашбродь!


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