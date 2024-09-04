В США рассказали о стратегии Кремля в войне против Украины: на что делает ставку Путин

Российский диктатор Владимир Путин считает, что его страна может медленно поглотить Украину, проводя постепенное наступление и истощая ВСУ. Война на истощение, уверены в Москве, дает свои результаты. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

При этом американские аналитики признали, что, хотя украинская операция в Курской области влияет на оккупационные войска на оперативном уровне, она не изменила стратегическое мышление самого лидера Кремля. Убеждение Путина, что он может захватить Украину, делают его невосприимчивым к мирным переговорам на других условиях, кроме капитуляции Киева и Запада перед его требованиями.

Читайте также на портале "Комментарии" — политтехнолог Алексей Голобуцкий заявил, что кремлевский диктатор Владимир Путин перед визитом в Монголию посетил Кызыл, административный центр Тивы, где перед школьниками озвучил обновленные тезисы по переговорам с Украиной. Мол, он никогда не выступал против переговоров, но пока "бандиты" нападают на Курскую область, никаких переговоров не будет.

"То есть весь стандартный уже 2,5 года набор ультиматумов Путин свел в один пункт – Курскую операцию. Во всяком случае, в публичной позиции, если не в реальных требованиях. Если это действительно стало и официальной позицией, то неожиданная авантюра ВСУ с Курской офензивой уже окупилась", — отметил Алексей Голобуцкий.

Также издание "Комментарии" сообщало – Владимир Путин неоднократно делал странные заявления, и очередной случай произошел во время общения с детьми, где он назвал захватнические войны "вековой традицией россиян". В то же время, он не затрагивал вопрос об условиях прекращения боевых действий, о которых упоминал ранее.

Одним из его странных заявлений стало утверждение, что для начала переговоров необходимо "выгнать бандитов из Курщины", отметил в эфире 24 канала политолог Николай Давидюк.



