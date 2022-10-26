В США рассказали, зачем Кремлю понадобилось объявление военного положения

Объявление военного положения понадобилось Кремлю для того, чтобы легче проходила мобилизация. Как передает издание "Комментарии", к такому выводу пришли эксперты Института изучения войны.

Российские войска. Фото: Getty Images

Аналитики обращают внимание, что президент России Владимир Путин провел заседание координационного совета 25 октября, на котором мэр Москвы Сергей Собянин заявил о необходимости введения дополнительных мер безопасности в приграничных областях.

Путин также заявил, что российское правительство должно работать в высоком темпе и в соответствии с чрезвычайно реалистичной оценкой ситуации с национальной безопасностью.

ISW заключает, что эти комментарии указывают на то, что Кремль намерен использовать недавние объявления военного положения для облегчения мобилизации и военных усилий, происходящих в Российской Федерации.

Кроме того, российские официальные лица все чаще пытаются риторически согласовать войну России в Украине с религиозными концепциями, якобы доступными как для христиан, так и для мусульман, вероятно, для того, чтобы удовлетворить группы религиозных меньшинств в составе российских вооруженных сил.

Помощник секретаря Совета Безопасности России Алексей Павлов усилил заявления, сделанные главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым 25 октября, о том, что целью войны в Украине должна быть "полная десатанизация".

Павлов заявил, что украинское общество определяется "фанатиками", которые стремятся отказаться от ценностей, исповедуемых Русской Православной Церковью, Исламом и Иудаизмом.

Кадыров также заявил, что война против Украины сейчас является джихадом против украинского "сатанизма".

По анализу ISW, эти заявления могут отражать желание отвлечь инакомыслие среди групп религиозных меньшинств в российских вооруженных силах.

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