В США сравнили смерть в институте чумы РФ со сценарием Чернобыля

Тайна вокруг смерти сотрудницы российского противочумного института в Иркутске привлекла американских экспертов. На фоне опасений по поводу возможного контакта с опасными бактериями ситуацию сравнивают с советской практикой сокрытия информации после Чернобыльской катастрофы.

Смерть в русском институте чумы сравнили с Чернобылем

Как пишет Fox News, 28-летняя Дарья Шипилова работала в Иркутском научно-исследовательском институте по борьбе с чумой Сибири и Дальнего Востока. После того, как ей стало плохо, женщина была госпитализирована, однако впоследствии скончалась. Российские власти заявили, что причиной смерти якобы стала пневмония неизвестного происхождения. Роспотребнадзор заверил, что у взятых у пациентки образцах не обнаружили микроорганизмов, связанных с ее профессиональной деятельностью.

Однако отсутствие подробной информации послужило поводом для новых предположений. Бывший сотрудник ЦРУ Дэн Гофман заявил, что российские власти традиционно жестко контролируют информацию о чувствительных инцидентах. По его словам, даже единичная смерть не представляет непосредственной угрозы власти Владимира Путина, но подобные случаи могут постепенно усиливать недоверие к Кремлю.

"Путин, как известно, является диктатором и достаточно строго контролирует информацию, поэтому они, очевидно, не обнародуют никакой правды, а это значит, что нам приходится полагаться на разведданные, чтобы понять, что происходит за кулисами", – отметил Гофман.

Затем Гофман провел параллель с Чернобыльской катастрофой 1986 года. Тогда советское руководство долго скрывало масштабы аварии на ЧАЭС от населения и международного сообщества.

"Причиной распада Советского Союза не был Чернобыль, но это было одним из оснований. Была ли это провальная экономика? Ну, с этим у них тоже были проблемы. Провальная война в Афганистане? Ну, да война в Украине тоже выглядит не очень хорошо. Все эти события просто накапливаются на Путина", — сказал бывший агент ЦРУ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп отреагировал на информацию о вспышках чумы в Сибири.