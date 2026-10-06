В США сравнили смерть в институте чумы РФ со сценарием Чернобыля

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Slava Kot
Тайна вокруг смерти сотрудницы российского противочумного института в Иркутске привлекла американских экспертов. На фоне опасений по поводу возможного контакта с опасными бактериями ситуацию сравнивают с советской практикой сокрытия информации после Чернобыльской катастрофы.
Смерть в русском институте чумы сравнили с Чернобылем
Как пишет Fox News, 28-летняя Дарья Шипилова работала в Иркутском научно-исследовательском институте по борьбе с чумой Сибири и Дальнего Востока. После того, как ей стало плохо, женщина была госпитализирована, однако впоследствии скончалась. Российские власти заявили, что причиной смерти якобы стала пневмония неизвестного происхождения. Роспотребнадзор заверил, что у взятых у пациентки образцах не обнаружили микроорганизмов, связанных с ее профессиональной деятельностью.
Однако отсутствие подробной информации послужило поводом для новых предположений. Бывший сотрудник ЦРУ Дэн Гофман заявил, что российские власти традиционно жестко контролируют информацию о чувствительных инцидентах. По его словам, даже единичная смерть не представляет непосредственной угрозы власти Владимира Путина, но подобные случаи могут постепенно усиливать недоверие к Кремлю.
Затем Гофман провел параллель с Чернобыльской катастрофой 1986 года. Тогда советское руководство долго скрывало масштабы аварии на ЧАЭС от населения и международного сообщества.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп отреагировал на информацию о вспышках чумы в Сибири.