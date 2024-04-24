Пропагандистские издания РФ информируют, что в Соединенных Штатах ушла из жизни известная российская блоггерша Елена Миро, писавшая скандальные статьи о звездах российского шоу-бизнеса.

Елена Миро (фото из открытых источников)

Как информирует News.ru , несколько Telegram-каналов сообщили, что блоггерша пострадала в автокатастрофе и впала в кому в Соединенных Штатах, где проживала последние годы. Недавно она скончалась. По информации источника, обнародованного Telegram-каналом Админ-Аншлак, мать Миро летала в Америку на похороны, а отец не захотел, подчеркнув, что "карма ее догнала, сама виновата".

Елена Миро не раз была участницей скандалов после своих публикации, которые касались звездных россиян. Один из последних постов блоггерши написан о Юлии Высоцкой. Журналистка увлекалась фигурой актрисы, которая ради этого постоянно сидит на строгой диете и посвящает свой досуг спорту.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что умерла известная российская актриса . В Российской Федерации умерла еще одна знаменитость – российская актриса Ирина Мирошниченко. Она ушла из жизни в отделении реанимации, ей было 82 года. Как сообщает Mash, Мирошниченко ушла из жизни, не придя в сознание. В медицинское учреждение ее привезли уже с усложненной формой гриппа.

Предварительная причина смерти звезды, как утверждают в российских СМИ, появилась полиорганная недостаточность по причине септического шока. Если обойтись без медицинских терминов, то тяжелая инфекция привела к сколь серьезным осложнениям, что артериальное давление у артистки критически снизилось, а некоторые ткани в ее организме совсем не пропускали кислород.

