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В США встревожили заявлением: Мир может получить нового диктатора, которому нравится Гитлер

Бывший руководитель аппарата Белого дома заявил, что Трамп полностью отвечает характеристике «фашист»

23 октября 2024, 17:31
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Ткачик Олеся

Бывший руководитель аппарата Белого дома Джон Келли заявил, что Дональд Трамп отвечает характеристике "фашиста" и, в случае победы на президентских выборах, будет руководить США как диктатор. Такое мнение Келли высказал в комментарии The New York Times.

В США встревожили заявлением: Мир может получить нового диктатора, которому нравится Гитлер

Дональд Трамп

В частности, Келли подверг критике экс-президента Трампа за его подход к управлению страной, отметив, что Трамп не воспринимает ограничений своей власти. По его словам, республиканец предпочитает диктаторские методы правления.

"Трамп, безусловно, предпочитает диктаторский подход к управлению государством", — подчеркнул экс-глава аппарата Белого дома.

Кроме того, Келли рассказал, что Трамп выражал восхищение Адольфом Гитлером и проявлял пренебрежение к ветеранам-инвалидам США. По словам бывшего чиновника, Трамп неоднократно называл погибших солдат "неудачниками" и "лохами".

Келли отметил, что поведение Трампа соответствует определению фашизма, включающего ультраправую авторитарную идеологию, централизованную автократию, милитаризм и насильственное подавление оппозиции. Это, по его мнению, характеризует политический подход экс-президента.

Также Келли выразил свою обеспокоенность тем, что Трамп никогда не признавал свою роль одного из самых влиятельных лиц в мире, что давало ему ощущение вседозволенности.

В то же время представитель предвыборной кампании Трампа Стивен Чунг подверг критике заявления Келли, назвав их опровергнутыми историями.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что европейские финансисты не находят себе места, понимая, какой ущерб может нанести Дональд Трамп, если одержит победу на предстоящих выборах президента США.




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Источник: https://www.nytimes.com/2024/10/22/us/politics/john-kelly-trump-fitness-character.html
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