В России ожидается худшая избирательная гонка после вчерашнего заявления диктатора Владимира Путина о намерении в пятый раз переизбираться в президенты. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время брифинга сделал координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

Выборы в РФ. Фото: из открытых источников

Комментируя намерение Владимира Путина идти на переизбрание, Кирби отметил, что это будет худшая избирательная гонка в России.

"Это все, что я могу сказать по этому поводу", — добавил Джон Кирби.

Отметим, решение российского диктатора баллотироваться на мартовских выборах позволит ему оставаться у власти по меньшей мере до 2030 года.

Интересно, что пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков уже заявлял, что его шефа переизберут на следующий срок с результатом более 90% голосов.

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