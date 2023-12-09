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В США высмеяли предстоящие выборы президента России

В США не видят ничего общего между реальными выборами и тем, что будет происходить в РФ в марте

сегодня, 10:40
Автор:
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Кравцев Сергей
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В России ожидается худшая избирательная гонка после вчерашнего заявления диктатора Владимира Путина о намерении в пятый раз переизбираться в президенты. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время брифинга сделал координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

В США высмеяли предстоящие выборы президента России

Выборы в РФ. Фото: из открытых источников

Комментируя намерение Владимира Путина идти на переизбрание, Кирби отметил, что это будет худшая избирательная гонка в России.


"Это все, что я могу сказать по этому поводу", — добавил Джон Кирби.

Отметим, решение российского диктатора баллотироваться на мартовских выборах позволит ему оставаться у власти по меньшей мере до 2030 года.

Интересно, что пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков уже заявлял, что его шефа переизберут на следующий срок с результатом более 90% голосов.

Читайте также на портале "Комментарии" — российский диктатор Владимир Путин, правящий уже почти четверть века, начал делать заявления в ракурсе намеченных на март выборов президента РФ. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Путин планирует в декабре объявить о старте своей избирательной кампании, поэтому гонит россиян на убой, в том числе, в районе Авдеевки, чтобы показать хоть какой-то результат на поле боя. А представители Института изучения войны (ISW) предполагали, что предвыборная кампания Путина пройдет без неудобной для него темы войны в Украине. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" предвыборную возню в стране-агрессоре, а также то, к чему приведет очередное "переизбрание Путина".

Также издание "Комментарии" сообщало — действительно ли РФ пытается разжечь новые войны: как мир разделился на две коалиции. Эксперты детально проанализировали сложившуюся опасную ситуацию.




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