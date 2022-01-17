В США заявили, что не допустят осуществления плана Путина: названо 2 пункта

Сенатор Республиканской партии Митт Ромни заявил, что Вашингтон вместе со своими союзниками должен приложить все усилия для того, чтобы не допустить осуществиться плану президента РФ Путина, состоящего из двух пунктов – воссоздать СССР и развалить НАТО. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico".

Владимир Путин. Фото: сайт Кремля

Митт Ромни отметил, Путин прикладывает все усилия, чтобы восстановить СССР. США должны не допустить реализации такой цели президента России. Вторая цель, выполнения которой добивается Путин, заключается в том, чтобы рассорить государства НАТО, сделать блок ослабленным как перед Россией, так и перед Китаем.

По словам Ромни, Западу следует действовать радикально и пересмотреть свою позицию относительно запуска проекта "Северный поток-2". Митт Ромни считает, что газопровод должен быть заблокирован. При этом сенатор напомнил, что представители Демократической партии в Сенате отказались давать голоса за то, чтобы этот проект был заблокирован. Таким образом санкции, инициированные Республиканской партией, не были приняты.

Ромни заявил, что США должны дать понять Путину – он не может быть уверен в бесперебойной работе "Северного потока-2". Малейшая попытка к свержению власти в Украине должна привести к остановке трубопровода.

Читайте также на портале "Комментарии" – у Путина заявили, что не могут больше терпеть "вторжения" НАТО в Украину. Именно поэтому, несмотря на призывы коллективного Запада, Россия не намерена отдавать команду российским войскам отступать от украинской границы.

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