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В США заявили, что не допустят осуществления плана Путина: названо 2 пункта

Американский сенатор Митт Ромни считает, что США с союзниками не должны позволить Путин реализовать свой план по воссозданию СССР

сегодня, 12:48
Автор:

Кравцев Сергей
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Сенатор Республиканской партии Митт Ромни заявил, что Вашингтон вместе со своими союзниками должен приложить все усилия для того, чтобы не допустить осуществиться плану президента РФ Путина, состоящего из двух пунктов – воссоздать СССР и развалить НАТО. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico".

В США заявили, что не допустят осуществления плана Путина: названо 2 пункта

Владимир Путин. Фото: сайт Кремля

Митт Ромни отметил, Путин прикладывает все усилия, чтобы восстановить СССР. США должны не допустить реализации такой цели президента России. Вторая цель, выполнения которой добивается Путин, заключается в том, чтобы рассорить государства НАТО, сделать блок ослабленным как перед Россией, так и перед Китаем.

По словам Ромни, Западу следует действовать радикально и пересмотреть свою позицию относительно запуска проекта "Северный поток-2". Митт Ромни считает, что газопровод должен быть заблокирован. При этом сенатор напомнил, что представители Демократической партии в Сенате отказались давать голоса за то, чтобы этот проект был заблокирован. Таким образом санкции, инициированные Республиканской партией, не были приняты. 

Ромни заявил, что США должны дать понять Путину – он не может быть уверен в бесперебойной работе "Северного потока-2". Малейшая попытка к свержению власти в Украине должна привести к остановке трубопровода.

Читайте также на портале "Комментарии" – у Путина заявили, что не могут больше терпеть "вторжения" НАТО в Украину. Именно поэтому, несмотря на призывы коллективного Запада, Россия не намерена отдавать команду российским войскам отступать от украинской границы.


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Источник: https://www.politico.eu/
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