В Тамбовской области РФ дым: дроны могли атаковать важный объект

В Тамбовской области РФ, в ночь на 25 июля, раздавались звуки взрывов. Россияне жаловались на неизвестные дронов, которые вероятно, атаковали пороховой завод, важный для российской оборонки.

Пороховой завод в Тамбовской области РФ. Фото: из открытых источников

В частности, ряд Telegram-каналов утверждали, что неизвестные дроны нанесли удары по пороховому заводу в Котовске.

Далее местные жители начали сообщать, что после якобы ударов, в районе объекта начался дым. Соответствующие кадры появились в сети.

Традиционно российские власти воздерживаются от каких-либо комментариев относительно последствий.

Отметим, что Тамбовский пороховой завод является одним из крупнейших предприятий РФ, который производит боеприпасы и порохи. Данный объект уже не один раз был целью для украинских дронов.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 25 июня в ряде городов Ростовской области РФ раздавались сильные взрывы. Россияне в пабликах делились информацией, что регион атакуют неизвестные дроны.

Так сообщалось, что в пригороде Таганрога и Новочеркасска прогремело не менее 7 взрывов. Предварительно, как утверждается, была работа ПВО по неизвестным дронам. В частности, очевидцы рассказали каналу SHOT, что слышали от 5 до 7 взрывов в пригороде Таганрога. Кроме того, о громких звуках писали жители городов – Шахты, Матвеев Курган и Новочеркасск. Они утверждают, что видели в небе вспышки от взрывов и слышали звуки пролетающих беспилотников. Кроме того, меньше получала назад в Новочеркасске вновь были звуки взрывов.

Также издание "Комментарии" сообщало – в российском Адлере, вблизи аэропорта Сочи, раздались мощные взрывы – вспыхнул масштабный пожар на нефтебазе. По предварительным данным, возгорание произошло после серии взрывов.



