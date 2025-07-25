logo

BTC/USD

115962

ETH/USD

3634.97

USD/UAH

41.77

EUR/UAH

49.1

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия В Тамбовской области РФ дым: дроны могли атаковать важный объект
commentss НОВОСТИ Все новости

В Тамбовской области РФ дым: дроны могли атаковать важный объект

Пороховой завод мог стать мишенью неопознанных дронов

25 июля 2025, 08:13
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В Тамбовской области РФ, в ночь на 25 июля, раздавались звуки взрывов. Россияне жаловались на неизвестные дронов, которые вероятно, атаковали пороховой завод, важный для российской оборонки.

В Тамбовской области РФ дым: дроны могли атаковать важный объект

Пороховой завод в Тамбовской области РФ. Фото: из открытых источников

В частности, ряд Telegram-каналов утверждали, что неизвестные дроны нанесли удары по пороховому заводу в Котовске.

Далее местные жители начали сообщать, что после якобы ударов, в районе объекта начался дым. Соответствующие кадры появились в сети.

Традиционно российские власти воздерживаются от каких-либо комментариев относительно последствий.

Отметим, что Тамбовский пороховой завод является одним из крупнейших предприятий РФ, который производит боеприпасы и порохи. Данный объект уже не один раз был целью для украинских дронов.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 25 июня в ряде городов Ростовской области РФ раздавались сильные взрывы. Россияне в пабликах делились информацией, что регион атакуют неизвестные дроны.

Так сообщалось, что в пригороде Таганрога и Новочеркасска прогремело не менее 7 взрывов. Предварительно, как утверждается, была работа ПВО по неизвестным дронам. В частности, очевидцы рассказали каналу SHOT, что слышали от 5 до 7 взрывов в пригороде Таганрога. Кроме того, о громких звуках писали жители городов – Шахты, Матвеев Курган и Новочеркасск. Они утверждают, что видели в небе вспышки от взрывов и слышали звуки пролетающих беспилотников. Кроме того, меньше получала назад в Новочеркасске вновь были звуки взрывов.

Также издание "Комментарии" сообщало – в российском Адлере, вблизи аэропорта Сочи, раздались мощные взрывы – вспыхнул масштабный пожар на нефтебазе. По предварительным данным, возгорание произошло после серии взрывов.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости