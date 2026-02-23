В Татарстане вспыхнул ключевой узел нефтяного экспорта РФ: детали

В ночь на 23 февраля в российском Татарстане была атакована нефтеперекачивающая станция "Калейкино" — стратегический объект, обеспечивающий работу экспортного нефтепровода "Дружба".

В Татарстане пылает ключевая нефтеперекачивающая станция нефтепровода "Дружба". Фото: из открытых источников

На опубликованных в сети кадрах видно масштабное возгорание и высокие столбы пламени над территорией предприятия. Утром региональные власти подтвердили удар по промышленному объекту.

По официальной версии, причиной стал "локальный пожар" после падения обломков беспилотника. В администрации заявили, что пострадавших нет, а последствия инцидента якобы оперативно ликвидируются и ситуация "находится под контролем".

Стоит отметить, НПС Калейкино считается крупнейшей нефтеперекачивающей станцией региона и одним из ключевых логистических узлов российской энергетической системы. Здесь осуществляется компаундирование – смешивание нефти из Западной Сибири и Поволжья – перед её отправкой на экспорт. Объект поддерживает необходимое давление для бесперебойной прокачки сырья в магистраль Нефтепровод Дружба, а также снабжает нефтеперерабатывающие заводы Татарстана.

Повреждение такого узла напрямую отражается на доходах РФ от экспорта энергоресурсов. Нефтегазовые поступления формируют около трети федерального бюджета, из которого финансируются военные расходы. "Калейкино" фактически является стартовой точкой цепочки поставок нефти на европейское направление, а значит удар по станции затрагивает не только инфраструктуру, но и финансовую устойчивость страны.

Ранее "Комментарии" писали – российское Минобороны заявило, что в ночь на 21 февраля противовоздушная оборона РФ якобы обезвредила 77 "украинских беспилотников". При этом в обороннм ведомстве страны-агрессора сознательно не упомянули об атаке ракет "Фламинго".



