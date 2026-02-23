У Татарстані спалахнув ключовий вузол нафтового експорту РФ: деталі

У ніч на 23 лютого в Татарстані була атакована нафтоперекачувальна станція "Калейкіно" — стратегічний об'єкт, що забезпечує роботу експортного нафтопроводу "Дружба".

У Татарстані палає ключова нафтоперекачувальна станція нафтопроводу "Дружба". Фото: з відкритих джерел

На опублікованих у мережі кадрах видно масштабне загоряння та високі стовпи полум'я над територією підприємства. Вранці регіональна влада підтвердила удар по промисловому об'єкту.

За офіційною версією, причиною стала "локальна пожежа" після падіння уламків безпілотника. В адміністрації заявили, що постраждалих немає, а наслідки інциденту нібито оперативно ліквідуються і ситуація знаходиться під контролем.

Варто зазначити, НПС Калейкіно вважається найбільшою нафтоперекачувальною станцією регіону та одним із ключових логістичних вузлів російської енергетичної системи. Тут здійснюється компаундування – змішування нафти із Західного Сибіру та Поволжя – перед її відправкою експорту. Об'єкт підтримує необхідний тиск для безперебійного прокачування сировини в магістраль Нафтопровід Дружба, а також забезпечує нафтопереробні заводи Татарстану.

Ушкодження такого вузла безпосередньо відбивається на доходах РФ від експорту енергоресурсів. Нафтогазові надходження формують близько третини федерального бюджету, із якого фінансуються військові витрати. "Калейкіно" фактично є стартовою точкою ланцюжка постачання нафти на європейський напрямок, а отже, удар по станції зачіпає не тільки інфраструктуру, а й фінансову стійкість країни.

Раніше "Коментарі" писали – російське Міноборони заявило, що в ніч проти 21 лютого протиповітряна оборона РФ нібито знешкодила 77 "українських безпілотників". При цьому в оборонному відомстві країни-агресора свідомо не згадали про атаку ракет "Фламінго".



