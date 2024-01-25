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В тюрьме Навальному включают каждое утро одну песню: она стала важнейшей после гимна РФ

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный в колонии каждое утро слушает песню главного певца Путина.

сегодня, 10:50 comments1059
Автор:
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Slava Kot
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Российский политик Алексей Навальный рассказал, как выглядит его повседневная жизнь в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе на севере России. По словам заключенного оппозиционера, день в тюрьме обязательно начинается с прослушивания гимна РФ и еще одной песни, которая стала для него неожиданностью.

В тюрьме Навальному включают каждое утро одну песню: она стала важнейшей после гимна РФ

Алексей Навальный. Фото из открытых источников

Приближенное окружение Навального опубликовало в социальной сети X его слова о жизни в колонии, в частности с чего начинается его день. Алексей Навальный рассказал, что российский певец Shaman появился на сцене уже после его заключения, потому не мог слышать его. Однако Навальный знал, что российский артист популярен на эстраде и стал "главным певцом Путина".

"Все знают, на него записывают пародии и так далее. Мне, конечно, было интересно послушать, но где в тюрьме я мог это сделать? А потом меня забрали на Ямал", – говорит Навальный.

Оказалось, что в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе каждое утро включают две песни для заключенных. По словам Навального песня Шамана сейчас одна из самых популярных в РФ.

"Здесь каждый день в 5 часов утра мы слышим команду: "Подъем!", а затем гимн России. Сразу после этого звучит вторая по важности песня страны — "Я русский" от Shaman", — рассказал Алексей Навальный.

Окружение Навального считает, что постоянное прослушивание песни "Я русский" от Shaman стало воспитательной мерой Кремля для российского оппозиционера. Кроме того, в начале июля 2023 года сообщалось, что Навального каждый вечер на протяжении 100 дней заставляли слушать одну и ту же речь Владимира Путина от 21 февраля 2023 года.

Напомним, что Алексей Навальный считается одним из самых больших оппозиционеров Путина. После попытки отравления политик проходил курс лечения в Германии. Однако после лечения он вернулся в Россию, где через месяц был осужден за якобы финансовые преступления. Тогда его приговорили к девяти годам колонии строгого режима. Через два месяца Навальному предъявили новые обвинения в "создании экстремистской организации", а в октябре его обвинили в "содействии терроризму" и "реабилитации нацизма". Всего Навального приговорили к 30 годам лишения свободы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что главного российского оппозиционера отправили в самую отдаленную в России колонию.



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Источник: https://twitter.com/navalny/status/1749375134224257193
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