В Украине открылись участки для голосования на выборах в Госдуму: первые подробности

В посольствах России в Украине открылись избирательные участки для голосования на выборах в Госдуму. В частности, граждане РФ могут проголосовать во Львове, Одессе и Харькове. Об этом информируют на сайте посольства России в Украине.

В Киеве открылись участки для россиян (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что участки начали работать с 8 утра.

17-19 сентября в России проходят выборы в Государственную Думу. Выборы проходят по смешанной системе на выборах. 225 депутатов по одномандатным округам и 225 депутатов по спискам партий.

По информации независимых наблюдателей, которые следят за ходом выборов, голосование проходит с многочисленными нарушениями. В частности, исчезают бюллетени и вбрасываются другие. Кроме этого, власти блокирует проект "разумное голосования", который может предотвратить нарушение на выборах.

Напомним, что "Комментарии" сообщали своим читателям о том, что в России стартовали выборы в Госдуму, какие угрозы они несут для Украины. Политический эксперт Сергей Таран считает, что речь идет не столько о возможности увеличить электоральную поддержку "Единой России" (за которую, скорее всего, "нарисуют" голоса всех охваченных российской паспортизацией жителей ОРДЛО), сколько о первом шаге к юридическому признанию аннексии ОРДЛО. Он не исключает, что подобное голосование будет использовано для окончательного разрушения Минских соглашений. Как и то, что международные наблюдатели признают выборы частично демократическими, отметив ряд нарушений. Он убежден, что главная и первоочередная задача украинской власти — сделать все, чтобы мировое сообщество эти выборы не признало. Особенно на оккупированных территориях.

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