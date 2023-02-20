В Варшаве пишут Конституцию РФ переходного периода и Акт о мире

В Варшаве (Польша) стартовал Второй съезд народных депутатов России, оппозиционных к путинскому режиму. Вся работа будет направлена на закладки основ будущей демократической России без Владимира Путина, пишут "Комментарии".



Второй съезд народных депутатов России

Центральное место на съезде занимает законотворческий процесс. К годовщине начала широкомасштабного вторжения российских войск в Украину участники собрания планируют принять в первом чтении Акт о мире. Также будут обсуждаться конституция переходного периода. В ней закрепят последовательность шагов по переходу от нынешнего авторитарного состояния к будущему демократическому. Съезд продлится 22-23 февраля.

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Базовые принципы проекта новой конституции России переходного периода: отменить пост президента и предоставить регионам право определять полномочия центральных федеральных властей.

“Власть будет принадлежать парламенту, и парламент будет формировать правительство, и будет кардинально изменена правоохранительная система государства. Будут упразднены такие структуры, как Федеральная служба безопасности, например, и многие другие. И также мы меняем систему местного самоуправления, оно становится главным в системе государства и, наконец, будет закреплено желание присоединиться к Европейскому Союзу и стать частью Североатлантического альянса. Аналогично тому, как это сделано в Украине”, – объяснил эксдепутат Госдумы России Илья Пономарев.

Депутаты отмечают, что постпутинская Россия ничем не будет отличаться от прежней, если не изменит свое авторитарное законодательство. Новая база законов должна быть готова еще до того, как диктатор покинет свой пост и начнется борьба за власть.

“Проекты документов, они либо готовы полностью, либо стадия готовности достаточно высока. Речь идет о документах, которые должны лечь в основу жизни России в переходный период. Это и концепция основ конституции, на выходе проекта закона о люстрации, и целый ряд других очень существенных текстов, которые должны быть, но раньше их не было, и разработкой никто не занимался. Хотя всем было ясно, что они нужны”, — сказал эксдепутат Госдумы России Александр Осовцов.

Конституцию переходного периода пишут 59 эксдепутатов Госдумы РФ. Однако законодатели отмечают, что готовы к совместной работе и консультациям с другими российскими оппозиционными силами.

“У нас люди разных взглядов: и левые, и правые, и консерваторы, и либералы, и сторонники Каспарова, и Навального, и Ходорковского, и кого угодно другому – мы всем рады, потому что в конце концов это парламент. И всячески приглашаем их, конечно, участвовать в нашей работе", – рассказал Пономарев.

Срок действия конституции переходного периода рассчитан на два года. В ней закрепят последовательность шагов по переходу от нынешнего авторитарного состояния к будущему демократическому. Впоследствии разработают полноценную новую конституцию РФ. Ее принятие, по замыслу депутатов, будет проходить уже на всенародном референдуме. Однако осуществить это можно будет только после падения путинского режима.

Как писали "Комментарии" ранее, депутаты России провели за пределами РФ первый съезд и приняли обращение "О территориальной целостности Украины". Несколько десятков депутатов РФ образовали так называемый парламент переходного периода для осуществления полномочий законодательной власти после окончательного коллапса режима узурпировавшего власть Владимира Путина.