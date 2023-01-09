В военной части в Москве нашли повешенным 33-летнего вояку из оккупированного Луганска

В российской армии снова зафиксировали странную смерть. В одной из московских воинских частей нашли повешенным 33-летнего Виталия, приехавшего воевать с временно оккупированного Луганска. 4 дня за его жизнь боролись врачи, но он скончался. Об этом сообщает Телеграмм-канал "Осторожно, Новости",

В воинской части Москвы повесился наемник из Луганска (фото из открытых источников)

Стало известно, что мужчина якобы служил у наемников ЛНР, но в последние дни находился на территории Александровских казарм у Подольского шоссе в Москве. Там он встретил Новый год, а вечером 3 января наемника "ЛНР" с асфиксией и отеком мозга увезла "скорая".

Другие российские оккупанты рассказали, что Виталия нашли повешенным в одной из казарм. За его жизнь 4 дня сражались врачи, но 7 января он умер.

Вроде бы полиция в Москве проводит проверку его смерти.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что 20-летний призывник порезал вены в военкомате на глазах своей матери в России. В России, в городе Сыктывкар произошла трагедия. 20-летний призывник пришел в военкомат и порезал себе вены на глазах собственной матери и работников военкомата. По информации издания, инцидент произошел 26 декабря. Парень пришел на комиссию в военкомат вместе со своей матерью. Во время визита он разрезал себе вены "острым предметом". Авторы материала не уточнили, что идет речь в такой формулировке. Молодой юноша пытался покончить с собой на глазах у собственной матери и работников военкомата. После такого поступка его доставили в местную психбольницу. По запросу издания "7х7, в Минздраве Республики Коми прокомментировали этот инцидент. Поступок молодого призывника назвали попыткой "шантажа". Информация о текущем состоянии здоровья призывника отсутствует.

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