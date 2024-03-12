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В ВСУ сообщили, при каких условиях прорыв российских добровольцев будет иметь успех

У российских добровольцев есть все шансы добиться успеха и порваться вглубь территории РФ, об этом в эфире 24 канала сказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко. Для этого им нужно заручиться поддержкой местных

сегодня, 15:46
Автор:
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Ткачик Олеся
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Подразделения легиона "Свобода России", Российского добровольческого корпуса и "Сибирского батальона" прорвали российскую границу и вошли на территорию Белгородской и Курской области. Якобы добровольцы захватили Теткино.

В ВСУ сообщили, при каких условиях прорыв российских добровольцев будет иметь успех

Российский добровольческий корпус

Как отметил Иван Тимочко, обычно российские добровольцы ведут боевые действия в приграничных регионах РФ. Однако, по его словам, они могут начать движение и вглубь России.

Как отметил военный, чтобы операция по продвижению повстанцев вглубь была успешной, нужно установить контакт с местным населением. Также, добавил Тимочко, успех продвижения будет зависеть и от того, есть ли у российских добровольцев агентурная сеть в РФ.

При этом Тимочко объяснил, зачем российским добровольцам заручаться поддержкой местного населения. По его словам, если россияне поддержат повстанцев, то они смогут начать переговоры с российскими офицерами, которые не поддерживают действия российского диктатора Владимира Путина, в том числе и по войне в Украине.

В этом контексте он упомянул так называемый "поход Пригожина в Москву". По его словам, тогдашний руководитель "Вагнера" перед операцией сумел заручиться поддержкой финансовых групп в России и сумел подкупить губернаторов, а также влиятельных политиков.

Именно поэтому, добавил Тимочко, подобный опыт должны использовать и российские добровольцы, именно при этом они смогут получить реальное влияние на территории Российской Федерации.

Сейчас же, считает военный, российские добровольцы набираются опыта и популяризируют себя и это важно, ведь в стране-агрессоре пытаются о них совсем не говорить.

Кроме того, Тимочко добавил, что действия российских добровольцев демонстрируют, что в Российской Федерации далеко не все поддерживают политику кремлевского диктатора.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что после событий с российскими добровольцами репутация Путина начала пробивать дно.




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Источник: https://24tv.ua/operatsiya-rosiyskih-dobrovoltsiv-yak-vpline-front-ukrayini_n2512624
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