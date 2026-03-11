Российская Федерация начала внедрять военные экипажи на суда своего "теневого флота", занимающиеся нелегальным экспортом нефти в обход международных санкций. Об этом сообщает финское издание Helsingin Sanomat, ссылаясь на результаты собственного расследования.

Вагнеровцы

Главная цель такой милитаризации гражданских судов — жесткий контроль над командами и предотвращение возможного перехвата или ареста танкеров странами Запада. В ходе проверки судов, курсирующих в Финском заливе, расследователи обнаружили подозрительных без морского опыта.

"Расследователи обнаружили 17 мужчин, не имевших морской квалификации на судах „теневого флота“... Из них у 12 были установлены связи с ЧВК „Вагнер“ или в ГРУ РФ", — отмечает издание.

Финская разведка видит в этом попытку не только защитить грузы, но и создание разветвленной сети военной координации. Предполагается, что эти спецназовцы на борту выполняют роль звена связи между танкерами и боевыми кораблями ВМФ России, активность которых в Балтийском море значительно возросла.

Такое присутствие вооруженных или подготовленных военных на нефтяных танкерах создает новые вызовы безопасности для стран Балтийского региона, превращая коммерческое судоходство в инструмент гибридной войны.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Тегеран прибег к опасной эскалации в регионе Персидского залива. По данным американской разведки, Иран начал операцию по минированию акватории Ормузского пролива. Об этом сообщила репортер CBS News при Белом доме Дженнифер Джейкобс.

Тактика иранских сил заключается в использовании мобильных групп. "Для минирования Иран использует небольшие катера, которые могут перевозить по 2-3 мин каждый", — отмечает журналистка со ссылкой на собственные источники.

Масштабы потенциальной угрозы колоссальны. Эксперты оценивают арсенал Тегерана в 2-6 тысяч морских мин иранского, китайского и российского происхождения. Такое количество взрывных устройств способно превратить судоходный путь в зону высокого риска.