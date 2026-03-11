«Вагнерівці» та розвідники на борту: як РФ мілітаризує свій «тіньовий флот»

Російська Федерація почала впроваджувати військові екіпажі на судна свого "тіньового флоту", які займаються нелегальним експортом нафти в обхід міжнародних санкцій. Про це повідомляє фінське видання Helsingin Sanomat, посилаючись на результати власного розслідування.

Вагнерівці

Головна мета такої мілітаризації цивільних суден — жорсткий контроль над командами та запобігання можливому перехопленню чи арешту танкерів країнами Заходу. Під час перевірки суден, що курсують у Фінській затоці, розслідувачі виявили підозрілих осіб без морського досвіду.

"Розслідувачі виявили 17 чоловіків, які не мали морської кваліфікації на суднах „тіньового флоту“... З них у 12 було встановлено зв'язки з ПВК „Вагнер“ або в ГРУ РФ", — зазначає видання.

Фінська розвідка вбачає у цьому не лише спробу захистити вантажі, а й створення розгалуженої мережі військової координації. Передбачається, що ці "спецпризначенці" на борту виконують роль ланки зв'язку між танкерами та бойовими кораблями ВМФ Росії, активність яких у Балтійському морі значно зросла.

Така присутність озброєних або підготовлених військових на нафтових танкерах створює нові безпекові виклики для країн Балтійського регіону, перетворюючи комерційне судноплавство на інструмент гібридної війни.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Тегеран вдався до небезпечної ескалації в регіоні Перської затоки. За даними американської розвідки, Іран розпочав операцію з мінування акваторії Ормузької протоки. Про це повідомила репортерка CBS News при Білому домі Дженніфер Джейкобс.

Тактика іранських сил полягає у використанні мобільних груп. "Для мінування Іран використовує невеличкі катери, які можуть перевозити по 2-3 міни кожний", — зазначає журналістка з посиланням на власні джерела.

Масштаби потенційної загрози є колосальними. Експерти оцінюють арсенал Тегерана у 2–6 тисяч морських мін іранського, китайського та російського походження. Така кількість вибухових пристроїв здатна перетворити судноплавний шлях на зону високого ризику.