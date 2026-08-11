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Валит черный дым после жирного прилета в РФ: куда наконец удалось попасть ВСУ

В Хабаровском крае вспыхнул крупнейший НПЗ Дальнего Востока

11 августа 2026, 07:55
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Кравцев Сергей

Ночью против 11 августа дроны снова посетили Россию. В результате атаки вспыхнул пожар на одном из крупнейших НПЗ в Хабаровском крае. Загорелся завод "Роснефти".

Валит черный дым после жирного прилета в РФ: куда наконец удалось попасть ВСУ

В Хабаровском крае вспыхнул самый большой НПЗ Дальнего Востока. Фото: из открытых источников

Утром 11 августа по местному времени в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края РФ загорелся пожар на местном нефтеперерабатывающем заводе. О возгорании сообщили жители города.

OSINT-аналитики ASTRA изучили обнародованные кадры и подтвердили, что горит ООО "РН-Комсомольский НПЗ", принадлежащее российской "Роснефти".

Следует обратить внимание, что в ночь на 11 августа в Воронежской области произошел большой пожар на территории логистического комплекса Wildberries. Перед возгоранием местные жители сообщали о взрывах в районе села Александровка Новоусманского района.

О пожаре сообщили местные жители и мониторинговый проект ASTRA. За кадрами, опубликованными очевидцами, горит территория крупного складского объекта Wildberries. В компании подтвердили, что сотрудники комплекса были эвакуированы.

Также издание "Комментарии" сообщало – Украина и Россия все активнее пытаются бить не только по военным объектам, но и людям, которые создают и масштабируют производство беспилотников. Руководители компаний, инженеры и разработчики дроновых технологий фактически превращаются в отдельную стратегическую цель. Об этом пишет Fox News.

Ранее "Комментарии" писали – Украина может столкнуться не только с дефицитом ракет Patriot, но и проблемой доступа к технологии, которая делает эти комплексы эффективными против российской баллистики. Как пишет The Telegraph, в центре проблемы – небольшой радар, изготовленный компанией Boeing в американском Алабаме.




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