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Валить чорний дим після жирного прильоту у РФ: куди нарешті вдалося влучити ЗСУ

У Хабаровському краї спалахнув найбільший НПЗ Далекого Сходу

11 серпня 2026, 07:55
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Кравцев Сергей

Вночі проти 11 серпня дрони знову навідалися до Росії. Внаслідок атаки спалахнула пожежа на одному з найбільших НПЗ у Хабаровському краї. Зайнявся завод "Роснефти".

Валить чорний дим після жирного прильоту у РФ: куди нарешті вдалося влучити ЗСУ

У Хабаровському краї спалахнув найбільший НПЗ Далекого Сходу. Фото: з відкритих джерел

Вранці 11 серпня за місцевим часом у Комсомольську-на-Амурі Хабаровського краю РФ зайнялася пожежа на місцевому нафтопереробному заводі. Про займання повідомили мешканці міста.

OSINT-аналітики ASTRA вивчили оприлюднені кадри та підтвердили, що горить ТОВ "РН-Комсомольський НПЗ", який належить російській "Роснефти".

Варто звернути увагу, що у ніч на 11 серпня у Воронезькій області сталася велика пожежа на території логістичного комплексу Wildberries. Перед займанням місцеві жителі повідомляли про вибухи в районі села Олександрівка Новоусманського району.

Про пожежу повідомили місцеві жителі та моніторинговий проект ASTRA. За кадрами, опублікованими очевидцями, горить територія великого складського об'єкту Wildberries. У компанії підтвердили, що співробітників комплексу евакуювали.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Україна та Росія дедалі активніше намагаються бити не лише по військових об'єктах, а й по людях, які створюють та масштабують виробництво безпілотників. Керівники компаній, інженери та розробники дронових технологій фактично перетворюються на окрему стратегічну ціль. Про це пише Fox News.

Раніше "Коментарі" писали – Україна може зіткнутися не лише з дефіцитом ракет Patriot, а й із проблемою доступу до технології, яка робить ці комплекси ефективними проти російської балістики. Як пише The Telegraph, у центрі проблеми – невеликий радар, виготовлений компанією Boeing в американському Алабамі.




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