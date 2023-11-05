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Великие люди: актер и ярый поклонник нападения РФ на Украину охарактеризовал Путина и Сталина

Актер Певцов считается одним из ярых поклонников нападения России на Украину.

5 ноября 2023, 23:45
Автор:
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Лиля Воробьева
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Чтобы иметь представление, с кем приходится вести войну украинцам, чтобы защитить свою землю, стоит посмотреть интервью актера, являющегося сторонником Путина, и в последнее время сильно углубился в религию. Этот россиянин – Дмитрий Певцов.

Великие люди: актер и ярый поклонник нападения РФ на Украину охарактеризовал Путина и Сталина

Дмитро Пєвцов (фото з відкритих джерел)

Во время одной пропагандистской программы на YouTube актер ответил на вопросы авторов программы.


В частности, на вопрос о том, имел ли бы он желание быть президентом, Певцов начал восхвалял хозяина Кремля Путина, давая оправдание всем его действиям "по воле Божией".

Как утверждает российский артист, чтобы человек был президентом, должно совпасть два фактора, в числе которых Божья воля, а также величие.

"Нужно быть великим человеком, которым был Николай Романов, Иосиф Сталин, Владимир Путин. Они великие люди и по интеллекту, и по душе, и по масштабу мнения своего", — охарактеризовал россиянин кровавых диктаторов, сгубивший десятки тысяч невинных человеческих судеб.

Давая ответ на вопрос, какой грех самый трудный, Певцов назвал "безразличие". Сюда же он вставил цитаты, вычитанные из кремлевской методики "бомбили Донбасс" в 2014 году.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российский пропагандист и актер выдал циничное заявление о разбомбленном театре в Мариуполе. Известный в РФ представитель кремлевских пропагандистов, ведь он выражает собственные великодержавно-шовинистические взгляды, актер Иван Охлобыстин внезапно высказался о себе, что он "шут".

Затем он продолжил и назвал визиты его коллег, поддерживающих кремлевский режим на временно оккупированные территории Украины "цирковой клоунадой". Однако раскаиваться за свои поступки пропагандист не захотел. Охлобыстин, только на камеру проявляющий "храбрость", сообщил, что летом этого года посетил почти уничтоженный российскими захватчиками город — Мариуполь. Актер говорил, что был в разбомбленном русскими драмтеатре и разрыдался.

 



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