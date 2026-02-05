В Венгрии начали строительство атомной электростанции "Пакш II". Российская сторона осуществила заливку первого бетона, что означает переход объекта в активную фазу строительства. Об этом пишут российские СМИ.

Строительство АЭС «Пакш II» (фото из открытых источников)

Проект предусматривает строительство двух новых энергоблоков с водно-водяными энергетическими реакторами мощностью по 1,2 гигаватта каждый. Строительством занимается "Росатом" в соответствии с соглашением, заключенным между Будапештом и Москвой в 2014 году. Несмотря на значительные задержки, проект общей стоимостью 12,5 млрд евро, контракт на который Росатом получил без проведения тендера, часто называют свидетельством тесных взаимоотношений между премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и российским диктатором Владимиром Путиным.

"Строительство Пакш-2 означает, что мы сможем покрывать 70% потребностей Венгрии в электроэнергии за счет атомной энергетики, что существенно снизит нашу зависимость от международных рынков", – заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

К началу строительных работ прибыли генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. Руководитель МАГАТЭ назвал старт строительства "великим днем для России" и поздравил "Росатом" с ядерным сотрудничеством с агентством, подчеркнув, что это общая ответственность в сфере энергетики, основанной на принципах безопасности и защиты.

В заявлении Greenpeace Венгрия отмечается, что этот проект является серьезным политическим риском и примером моральной безответственности венгерского правительства, начавшего заливку бетона на российской АЭС "Пакш II": "Этот шаг является открытым политическим заявлением: Венгрия поддерживает войну, непрозрачность и российскую государственную атомную промышленность. Венгрия начала строительство АЭС вместе с Росатомом, который является соучастником военных преступлений, ядерного шантажа и угрозой для гражданского населения в Украине".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что попытка Украины стать полноправным членом Евросоюза пока не имеет шансов на поддержку в Венгрии, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан после саммита ЕС в Брюсселе. Венгерский лидер убеждает, что действующее венгерское правительство категорически против вступления Украины в ЕС.

"Думаю, что в ближайшие 100 лет в Венгрии не будет парламента, который проголосовал бы за вступление украинцев в Европейский союз", — подчеркнул Виктор Орбан.

Премьер-министр также обвинил Киев в попытках повлиять на результаты предстоящих венгерских парламентских выборов, чтобы сменить правительство на более лояльное Украине.