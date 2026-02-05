«Великий день для Росії»: «Росатом» розпочав будівництво АЕС в Угорщині

В Угорщині розпочали зведення атомної електростанції "Пакш II". Російська сторона здійснила заливку першого бетону, що означає перехід об’єкта до активної фази будівництва. Про це пишуть російські ЗМІ.

Будівництво АЕС «Пакш II» (фото з відкритих джерел)

Проєкт передбачає спорудження двох нових енергоблоків із водно-водяними енергетичними реакторами потужністю по 1,2 гігавата кожен. Будівництвом займається "Росатом" відповідно до угоди, укладеної між Будапештом і Москвою у 2014 році. Незважаючи на значні затримки, проєкт загальною вартістю 12,5 млрд євро, контракт на який "Росатом" отримав без проведення тендеру, часто називають свідченням тісних взаємин між прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном і російським диктатором Володимиром Путіним.

"Будівництво Пакш-2 означає, що ми зможемо покривати 70% потреб Угорщини в електроенергії за рахунок атомної енергетики, що істотно знизить нашу залежність від міжнародних ринків", – заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

На початок будівельних робіт прибули генеральний директор "Росатома" Олексій Ліхачов та очільник Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі. Керівник МАГАТЕ назвав старт будівництва "великим днем для Росії" та привітав "Росатом" із ядерною співпрацею з агентством, підкресливши, що це є спільною відповідальністю у сфері енергетики, заснованої на принципах безпеки та захисту.

У заяві Greenpeace Угорщина зазначається, що цей проєкт є серйозним політичним ризиком і прикладом моральної безвідповідальності угорського уряду, який розпочав заливку бетону на російській АЕС "Пакш II": "Цей крок є відкритою політичною заявою: Угорщина підтримує війну, непрозорість та російську державну атомну промисловість. Угорщина розпочала будівництво АЕС разом з "Росатомом", який є співучасником військових злочинів, ядерного шантажу та загрозою для цивільного населення в Україні".

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що намагання України стати повноправним членом Євросоюзу наразі не має шансів на підтримку в Угорщині, заявив прем’єр-міністр країни Віктор Орбан після саміту ЄС у Брюсселі. Угорський лідер переконує, що чинний угорський уряд категорично проти вступу України до ЄС.

"Думаю, що в найближчі 100 років в Угорщині не буде парламенту, який би проголосував за вступ українців до Європейського союзу", – наголосив Віктор Орбан.

Прем’єр-міністр також звинуватив Київ у спробах вплинути на результати майбутніх угорських парламентських виборів, щоб змінити уряд на більш лояльний до України.