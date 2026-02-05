logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.14

EUR/UAH

50.9

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія «Великий день для Росії»: «Росатом» розпочав будівництво АЕС в Угорщині
commentss НОВИНИ Всі новини

«Великий день для Росії»: «Росатом» розпочав будівництво АЕС в Угорщині

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі назвав початок будівництва «великим днем для РФ»

5 лютого 2026, 22:06
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

 В Угорщині розпочали зведення атомної електростанції "Пакш II". Російська сторона здійснила заливку першого бетону, що означає перехід об’єкта до активної фази будівництва. Про це пишуть російські ЗМІ.

«Великий день для Росії»: «Росатом» розпочав будівництво АЕС в Угорщині

Будівництво АЕС «Пакш II» (фото з відкритих джерел)

Проєкт передбачає спорудження двох нових енергоблоків із водно-водяними енергетичними реакторами потужністю по 1,2 гігавата кожен. Будівництвом займається "Росатом" відповідно до угоди, укладеної між Будапештом і Москвою у 2014 році. Незважаючи на значні затримки, проєкт загальною вартістю 12,5 млрд євро, контракт на який "Росатом" отримав без проведення тендеру, часто називають свідченням тісних взаємин між прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном і російським диктатором Володимиром Путіним.

"Будівництво Пакш-2 означає, що ми зможемо покривати 70% потреб Угорщини в електроенергії за рахунок атомної енергетики, що істотно знизить нашу залежність від міжнародних ринків", – заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

На початок будівельних робіт прибули генеральний директор "Росатома" Олексій Ліхачов та очільник Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі. Керівник МАГАТЕ назвав старт будівництва "великим днем для Росії" та привітав "Росатом" із ядерною співпрацею з агентством, підкресливши, що це є спільною відповідальністю у сфері енергетики, заснованої на принципах безпеки та захисту.

У заяві Greenpeace Угорщина зазначається, що цей проєкт є серйозним політичним ризиком і прикладом моральної безвідповідальності угорського уряду, який розпочав заливку бетону на російській АЕС "Пакш II": "Цей крок є відкритою політичною заявою: Угорщина підтримує війну, непрозорість та російську державну атомну промисловість. Угорщина розпочала будівництво АЕС разом з "Росатомом", який є співучасником військових злочинів, ядерного шантажу та загрозою для цивільного населення в Україні".

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що намагання України стати повноправним членом Євросоюзу наразі не має шансів на підтримку в Угорщині, заявив прем’єр-міністр країни Віктор Орбан після саміту ЄС у Брюсселі. Угорський лідер переконує, що чинний угорський уряд категорично проти вступу України до ЄС.

"Думаю, що в найближчі 100 років в Угорщині не буде парламенту, який би проголосував за вступ українців до Європейського союзу", – наголосив Віктор Орбан.

Прем’єр-міністр також звинуватив Київ у спробах вплинути на результати майбутніх угорських парламентських виборів, щоб змінити уряд на більш лояльний до України.
 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини