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Великобритания ввела санкции против российских олигархов: в списке Абрамович, Дерипаска, Миллер, Сечин

Великобритания ввела санкции против российских олигархов

сегодня, 12:38
Автор:

Ольга Чародий
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Великобритания ввела санкции против российских олигархов: в списке Абрамович, Дерипаска, Миллер.  списке оказались 7 российских олигархов и политиков. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Великобритания ввела санкции против российских олигархов: в списке Абрамович, Дерипаска, Миллер, Сечин

Роман Абрамович - фото из открытых источников


Так, в санкционный список правительство Великобритании ввело:


Романа Абрамовича — владельца лондонского футбольного клуба "Челси", и владельца части в металлургическом гиганте "Евраз" и "Норильский никель"
Олега Дерипаску – владельца доли в “En+ Group”
Игоря Сечина – генерального директора "Роснефти"
Алексея Миллера – генерального директора "Газпрома"
Андрея Костина – председателя правления "ВТБ Банка"
Николая Токарева – президента государственной трубопроводной компании РФ “Транснефть”
Дмитрия Лебедева – председателя совета директоров "Банка Россия"
В британском правительстве также отметили, что эти санкции оцениваются примерно в 20 миллиардов долларов.


Напомним, вводятся новые санкции и ограничительные меры для Беларуси, с территории которой едут российские войска в Украину. Об этом сообщается в пресс-службе Европейской комиссии. "В отношении Беларуси эти новые поправки вводят ограничения предоставления услуг SWIFT Белагропромбанку, Банку Дабрабит, Банку развития Республики Беларусь, а также их белорусским дочерним компаниям, запрет операций с Центральным банком Беларуси, операций, связанных с управлением резервами или активами или предоставлением государственного финансирования. торговли и инвестиций в Беларусь. С 12 апреля 2022 г. запретить размещение и предоставление услуг по акциям белорусских государственных учреждений на торговых площадках ЕС. Значительно ограничить финансовые поступления из Беларуси в ЕС, запретив принимать депозиты, превышающие 100 000 евро от граждан или резидентов Беларуси, держать счета белорусских клиентов центральными депозитариями ценных бумаг ЕС, а также продавать ценные бумаги, номинированные в евро белорусским клиентам. Запретить предоставление Беларуси банкнот в евро", — говорится в сообщении. Также предполагается ввести для России поправку на новые ограничения на экспорт технологий морской навигации и радиосвязи. Российский морской реестр судоходства будет добавлен в список государственных компаний, на которые распространяются ограничения на финансирование. Вышеупомянутые ограничения касаются и активов в криптовалюте.




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Источник: https://edition.cnn.com/europe/live-news/ukraine-russia-putin-news-03-10-22/index.html
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