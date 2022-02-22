Венгрия, Австрия и Италия выступили против жестких санкций в отношении России — Reuters

Европейский Союз готовится согласовать санкции против России, ее политиков и чиновников. Однако Венгрия, Италия и Австрия не поддержали весь пакет запретов, а выступили за ограниченные санкции в ответ на признание так называемых Л/ДНР. Об этом сообщает международное издание Reuters. Санкции предусматривают внесение в черные списки российских власть имущих, то есть тех лиц, которые принимали участие в решении признания обособленных регионов. В частности, запретят торговлю российскими облигациями, а также ограничения, направленные на импорт и экспорт с сепаратистскими группировками.

Санкции - фото из открытых источников

Президент Европейского совета Шарль Мишель и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявили, что решение РФ является "незаконным и неприемлемым".



"Мы должны гарантировать, что во что бы то ни стало, Россия почувствует боль... чтобы убедиться, что Россия не имеет абсолютно никаких стимулов, чтобы идти дальше", — заявил министр по делам ЕС Томас Бирн.



В Европе пересматривают доступ России и их правительства к капиталу, финансовым рынкам и услугам ЕС. Чтобы этого не произошло, планируют ограничить финансирование "эскалаторной и агрессивной политики". Банки, финансирующие террористов на Донбассе, также могут быть "мишенью". Оккупированные части ОРДЛО будут изъяты из соглашения о свободной торговле между ЕС и Украиной. Ограничение или запрет на доступ России к глобальной межбанковской системе платежей SWIFT не является частью первого пакета ограничений. Однако этот пакет санкций не последний.

"Мы можем увеличить интенсивность в зависимости от событий на месте", — сказал чиновник ЕС.



Не все страны-члены блока имеют одинаковое отношение к России или чувствуют зависимость от газа. В частности, некоторые страны ЕС, как Австрия, Венгрия и Италия, выступают за более ограниченные санкции. Возможно, заявления этих стран несколько усложнят принятие этого пакета. ЕС, заявлявший о "массовых последствиях" для экономики России, планирует поэтапно их усиливать. Премьер-министр Италии Марио Драги выступил против любых санкций по импорту энергоносителей. Издание добавило, что это связано с зависимостью страны от российского газа.

Напомним, как признание президентом России Владимиром Путиным, Госдумой и Совфедом РФ "независимости" квазиобразований Л-ДНР, равно как решение официально отправить на оккупированный Донбасс российскую армию, может отразиться на самой РФ? Есть ли вероятность, что это ускорит падение действующего режима, а то и центробежные процессы в России? С этими вопросами издание "Комментарии" обратилось к экспертам.

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