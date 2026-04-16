В Оренбургской области России произошло вооруженное нападение на правоохранителей, прибывших для задержания злоумышленника. Местные жители распространяют ориентировку на 51-летнего Сергея Басалаева.

Оккупанты. Фото из открытых источников

Согласно официальному документу силовиков, этот мужчина еще с февраля 2025 года находится в розыске по другой статье:

"В документе сказано, что он был объявлен в розыск по ч. 5 ст. 337 УК РФ — самовольное оставление части или места службы".

Такая статья прямо свидетельствует о том, что разыскиваемый является военнослужащим-дезертиром. Причастность Басалаева к оккупационному контингенту подтверждают и данные журналистских расследований. Проект ASTRA выяснил из-за истоков баз данных, что в 2023 году мужчина оформил карточку оператора "Феникс", работа которой ограничена исключительно оккупированной территорией Донбасса.

Российские пропагандистские и прокремлевские ресурсы пытаются сместить фокус с военного прошлого стрелка. Они акцентируют внимание на том, что ранее тот имел долговые обязательства в размере 170 тысяч рублей и судимость за наркопреступления, однако причины его пребывания в текущем федеральном розыске журналисты провластных медиа решили не конкретизировать.

События разворачивались недалеко от города Новотроицк. Неизвестный открыл огонь из автоматического оружия по правоохранителям. Один полицейский был застрелен на месте, а еще трое получили ранения разной степени тяжести. В настоящее время вооруженный нападавший скрылся с места преступления на грузовом автомобиле.

