Главная Новости Мир Россия Вернулся с войны и расстрелял трех полицейских: что известно
НОВОСТИ

Вернулся с войны и расстрелял трех полицейских: что известно

"Самовольное оставление части": разыскиваемый за убийство силовика россиянин сбежал из армии еще в начале 2025 года

16 апреля 2026, 21:13
Автор:
Недилько Ксения

В Оренбургской области России произошло вооруженное нападение на правоохранителей, прибывших для задержания злоумышленника. Местные жители распространяют ориентировку на 51-летнего Сергея Басалаева.

Оккупанты. Фото из открытых источников

Согласно официальному документу силовиков, этот мужчина еще с февраля 2025 года находится в розыске по другой статье:

"В документе сказано, что он был объявлен в розыск по ч. 5 ст. 337 УК РФ — самовольное оставление части или места службы".

Вернулся с войны и расстрелял трех полицейских: что известно - фото 2

Такая статья прямо свидетельствует о том, что разыскиваемый является военнослужащим-дезертиром. Причастность Басалаева к оккупационному контингенту подтверждают и данные журналистских расследований. Проект ASTRA выяснил из-за истоков баз данных, что в 2023 году мужчина оформил карточку оператора "Феникс", работа которой ограничена исключительно оккупированной территорией  Донбасса.

Российские пропагандистские и прокремлевские ресурсы пытаются сместить фокус с военного прошлого стрелка. Они акцентируют внимание на том, что ранее тот имел долговые обязательства в размере 170 тысяч рублей и судимость за наркопреступления, однако причины его пребывания в текущем федеральном розыске журналисты провластных медиа решили не конкретизировать.

События разворачивались недалеко от города Новотроицк. Неизвестный открыл огонь из автоматического оружия по правоохранителям. Один полицейский был застрелен на месте, а еще трое получили ранения разной степени тяжести. В настоящее время вооруженный нападавший скрылся с места преступления на грузовом автомобиле.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в центре российской столицы произошел инцидент с участием студента колледжа, решившего необычным способом выразить свой политический протест. Как сообщают медиаресурсы, объектом атаки стал саркофаг с телом Владимира Ленина.



