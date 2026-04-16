Головна Новини Світ Росія Повернувся з війни та розстріляв трьох поліцейських: що відомо
НОВИНИ

Повернувся з війни та розстріляв трьох поліцейських: що відомо

"Самовільне залишення частини": розшукуваний за вбивство силовика росіянин втік з армії ще на початку 2025 року

16 квітня 2026, 21:13
Недилько Ксения

В Оренбурзькій області Росії стався збройний напад на правоохоронців, які прибули для затримання зловмисника. Місцеві жителі поширюють орієнтування на 51-річного Сергія Басалаєва.

Окупанти. Фото з відкритих джерел

Згідно з офіційним документом силовиків, цей чоловік іще з лютого 2025 року перебуває у розшуку за іншою статтею:

" У документі сказано, що його було оголошено у розшук за ч. 5 ст. 337 КК РФ — самовільне залишення частини або місця служби".

Така стаття прямо свідчить про те, що розшукуваний є військовослужбовцем-дезертиром. Причетність Басалаєва до окупаційного контингенту підтверджують і дані журналістських розслідувань. Проєкт ASTRA з'ясував через витоки баз даних, що у 2023 році чоловік оформив картку оператора "Фенікс", робота якої обмежена виключно територією окупованої Донеччини.

Російські пропагандистські та прокремлівські ресурси намагаються змістити фокус із військового минулого стрільця. Вони акцентують на тому, що раніше той мав боргові зобов'язання у розмірі 170 тисяч рублів та судимість за наркозлочини, проте причини його перебування у поточному федеральному розшуку журналісти провладних медіа вирішили не конкретизувати.

Події розгорталися неподалік міста Новотроїцьк. Невідомий відкрив вогонь з автоматичної зброї по правоохоронцях. Один поліцейський був застрелений на місці, а ще троє отримали поранення різного ступеня тяжкості. Наразі озброєний нападник втік із місця злочину на вантажному автомобілі.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у центрі російської столиці стався інцидент за участю студента коледжу, який вирішив у незвичний спосіб висловити свій політичний протест. Як повідомляють медіаресурси, об’єктом атаки став саркофаг із тілом Володимира Леніна.



