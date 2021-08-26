Весточки из-за решетки: о чем свидетельствует «тюремное» интервью Навального

Имя российского оппозиционера Алексея Навального снова запестрело на первых полосах иностранных СМИ. Все потому, что он в письменной форме провел свое первое "тюремное" интервью, ответив на интересующие журналистов The New York Times вопросы. "Комментарии" попросили экспертов прокомментировать ситуацию с Навальным и Россией, исходя из этого интервью. Также специалисты рассказали, не собирается ли Запад "спустить на тормоза" происходящее.

Российский оппозиционер Навальный дал интервью из тюрьмы. Коллаж: "Комментарии" / Дмитрий Романюк

"Есть другие вопросы, которые будут интересовать Запад больше, чем кейс Навального"

Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик согласен с тем, что по ситуации с Навальным есть определенный тупик.

"Россия фактически не видит адекватно предложения от Запада в контексте помилования или изменения меры пресечения для Навального. Потому его будущее туманно. Он будет продолжать сидеть. Локализирована его электоральная база, фактически созданы условия для удушения любых протестных инициатив, связанных с ним же. Есть некое квазиподополье, которое продолжает какие-то эпизоды действий. Но нельзя сказать, что это широкое движение, способное произвести какие-то тектонические сдвиги в РФ", — отмечает эксперт.

По его словам, отношение к Навальному как к лидеру такой среды — достаточно умеренное. Причем и в РФ, и на Западе.

"Он не является какой-то дополнительной стоимостью для Запада в борьбе с путинским режимом. Он неоднозначно воспринимается европейским истеблишментом. В самой России к нему также неоднозначное отношение. Поэтому — да, это важно, да, этот кейс будет подниматься в переговорах Запада и РФ, это будет темой для обсуждения в части прав человека и состояния демократии в России (в Совете Европы, в ПАСЕ) — но не более…", — утверждает эксперт.

По его словам, сейчас наблюдается явственное охлаждение Запада к этой теме. Ведь она, считает специалист, не приоритетна для отношений Запад-Россия.

"Есть другие вопросы, связанные с внутренними процессами в РФ (сворачивание свобод, пересмотр законодательства, поражение в правах при голосовании, голосование на Донбассе, Крым), которые будут интересовать Запад больше, чем кейс Навального. Впрочем, интерес к нему у прессы есть, он дает определенные поводы для хайпа, а потому будет оставаться в каком-то информационном пространстве. Но не будет основным фокусом в противоречиях между Западом и РФ", — прогнозирует Виталий Кулик.

"Западу нужно освежить политическую память, чтобы он ужаснулся"

Политический эксперт Светлана Кушнир шутит о том, что Навальный "воскрес" в информпространстве весьма вовремя.

"В РФ сейчас подготовка к осенним выборам в Госдуму. И, возможно, слово борца с режимом №1 услышат россияне, уставшие от гегемонии "Единой России", — комментирует эксперт. — Впрочем, эти пассажи куда более нацелены на внешних актеров. И давайте не забывать, что первым узником Кремля, ставшим примером в назидание всем остальным, был-таки Ходорковский. Да, его не травили, но за его судьбой, как и за судьбой Навального, тоже следили зарубежные СМИ, правительства и международные правозащитники".

К тому же, отмечает Светлана Кушнир, на фоне ухода США из Афганистана, чудовищном попрании прав человека в стране победившего "Талибана", самое время напомнить о состоянии дел с правами человека (а тем более осуждённого, в том числе, по политическим мотивам), дабы коллективный Запад ещё раз освежил память и ужаснулся.

"Но если мы вспомним, что отправленного Навального вывозили из России под прикрытием посла ФРГ в РФ, что лечился он в немецкой клинике Шарите, то… Впрочем, на фоне теплеющих отношений РФ и Германии (скорый запуск "Северного потока-2"), отношение европейцев к российской оппозиции и к Навальному в частности, явно ослабело, — считает Светлана Кушнир. — А вся шумиха по поводу Навального год назад — это был удобный рычаг воздействия на власти РФ, угрозы введения санкций, обострение отношений с Великобританией, которая ещё помнила про Скрипалей и "Новачок". Когда же договорились в кулуарах, то и историческая миссия отравления Навального отошла на десятый план. Ну, а Алексею можем пожелать лишь крепкого здоровья. И будем ждать новых открытых писем от него с обличением режима Путина".

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, почему у Путина не дают гарантий о том, что Навальный останется в живых к окончанию его тюремного срока. Подробности — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать, как в Российской Федерации занимаются гонениями на сторонников Навального.

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