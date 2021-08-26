Весточки из-за решетки: о чем свидетельствует «тюремное» интервью Навального

Имя российского оппозиционера Алексея
Навального снова запестрело на первых полосах иностранных СМИ. Все потому, что
он в письменной форме провел свое первое "тюремное" интервью, ответив на
интересующие журналистов The New York Times вопросы. "Комментарии" попросили
экспертов прокомментировать ситуацию с Навальным и Россией, исходя из этого
интервью. Также специалисты рассказали, не собирается ли Запад "спустить на
тормоза" происходящее.
Российский оппозиционер Навальный дал интервью из тюрьмы. Коллаж: "Комментарии" / Дмитрий Романюк
"Есть другие вопросы, которые будут
интересовать Запад больше, чем кейс Навального"
Директор
Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик согласен с тем,
что по ситуации с Навальным есть определенный тупик.
"Россия
фактически не видит адекватно предложения от Запада в контексте помилования или
изменения меры пресечения для Навального. Потому его будущее туманно. Он будет
продолжать сидеть. Локализирована его электоральная база, фактически созданы
условия для удушения любых протестных инициатив, связанных с ним же. Есть некое
квазиподополье, которое продолжает какие-то эпизоды действий. Но нельзя
сказать, что это широкое движение, способное произвести какие-то тектонические
сдвиги в РФ", — отмечает эксперт.
По
его словам, отношение к Навальному как к лидеру такой среды — достаточно
умеренное. Причем и в РФ, и на Западе.
"Он
не является какой-то дополнительной стоимостью для Запада в борьбе с путинским
режимом. Он неоднозначно воспринимается европейским истеблишментом. В самой
России к нему также неоднозначное отношение. Поэтому — да, это важно, да, этот
кейс будет подниматься в переговорах Запада и РФ, это будет темой для
обсуждения в части прав человека и состояния демократии в России (в Совете
Европы, в ПАСЕ) — но не более…", — утверждает эксперт.
По
его словам, сейчас наблюдается явственное охлаждение Запада к этой теме. Ведь
она, считает специалист, не приоритетна для отношений Запад-Россия.
"Есть
другие вопросы, связанные с внутренними процессами в РФ (сворачивание свобод,
пересмотр законодательства, поражение в правах при голосовании, голосование на
Донбассе, Крым), которые будут интересовать Запад больше, чем кейс Навального. Впрочем,
интерес к нему у прессы есть, он дает определенные поводы для хайпа, а потому
будет оставаться в каком-то информационном пространстве. Но не будет основным
фокусом в противоречиях между Западом и РФ", — прогнозирует Виталий Кулик.
"Западу нужно освежить политическую память,
чтобы он ужаснулся"
Политический эксперт Светлана Кушнир шутит о
том, что Навальный "воскрес" в информпространстве весьма вовремя.
"В РФ сейчас подготовка к осенним выборам в
Госдуму. И, возможно, слово борца с режимом №1 услышат россияне, уставшие от
гегемонии "Единой России", — комментирует эксперт. — Впрочем, эти пассажи куда
более нацелены на внешних актеров. И давайте не забывать, что первым узником
Кремля, ставшим примером в назидание всем остальным, был-таки Ходорковский. Да,
его не травили, но за его судьбой, как и за судьбой Навального, тоже следили
зарубежные СМИ, правительства и международные правозащитники".
К тому же, отмечает Светлана Кушнир, на фоне
ухода США из Афганистана, чудовищном попрании прав человека в стране
победившего "Талибана", самое время напомнить о состоянии дел с правами
человека (а тем более осуждённого, в том числе, по политическим мотивам), дабы
коллективный Запад ещё раз освежил память и ужаснулся.
"Но если мы вспомним, что отправленного
Навального вывозили из России под прикрытием посла ФРГ в РФ, что лечился он в
немецкой клинике Шарите, то… Впрочем, на фоне теплеющих отношений РФ и Германии
(скорый запуск "Северного потока-2"), отношение европейцев к российской
оппозиции и к Навальному в частности, явно ослабело, — считает Светлана Кушнир.
— А вся шумиха по поводу Навального год назад — это был удобный рычаг
воздействия на власти РФ, угрозы введения санкций, обострение отношений с
Великобританией, которая ещё помнила про Скрипалей и "Новачок". Когда же
договорились в кулуарах, то и историческая миссия отравления Навального отошла
на десятый план. Ну, а Алексею можем пожелать лишь крепкого здоровья. И будем
ждать новых открытых писем от него с обличением режима Путина".
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, почему у Путина не дают гарантий о том, что Навальный останется в живых к окончанию его тюремного срока. Подробности — в нашем материале.
Также на портале вы можете узнать, как в Российской Федерации занимаются гонениями на сторонников Навального.
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