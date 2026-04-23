Виктория Боня готовится к прямому эфиру с Соловьевым, который назвал ее «шалавой»

Известная российская блогерша Виктория Боня подтвердила свою готовность к открытой дискуссии с главным кремлевским пропагандистом Владимиром Соловьевым. В своих социальных сетях она сообщила, что получила приглашение от его команды выйти в общий прямой эфир.

"Я сказала, что согласна. Потому что хочется надеяться, что со стороны господина Соловьева будут извинения", — заявила Боня. Она уточнила, что ждет раскаяния не за личные выпады в свой адрес, а за системные оскорбления в адрес всех российских женщин.

Конфликт между ними разразился после того, как Соловьев в телеэфире прибег к грубым оскорблениям, назвав Викторию "агентом Зеленского" и "потрепанной шалавой" за ее критические высказывания относительно внутренних проблем России. Эта ситуация спровоцировала неожиданную волну солидарности с блогершей, к которой присоединились даже некоторые представители политических и дипломатических кругов РФ.

Виктория призвала свою аудиторию помочь ей подготовиться к разговору. Она пообещала задать пропагандисту три самых популярных вопроса от подписчиков. В настоящее время среди лидеров — неудобные темы о недвижимости Соловьева в странах НАТО, местонахождении его сыновей и причинах его регулярных публичных унижений оппонентов.

"Я его не боюсь, поэтому пойду", — резюмировала блоггер, демонстрируя решительность в будущем противостоянии.

