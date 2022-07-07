Визит российской делегации на саммит стран G20: какой будет реакция участников и что предложит РФ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл на индонезийский остров Бали, где состоится саммит глав МИД "Большой двадцатки" (G20). Для российских представителей саммит "Группы двадцати" в Индонезии должен стать коридором позора, написал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в Twitter. Какие ожидания от этого саммита? Способен ли он как-то повлиять на российско-украинское противостояние?

Сергей Лавров, Фото РИАН

Члены "Большой двадцати" должны жестко, акцентировано высказать свою позицию касательно действий РФ



Политтехнолог Борис Тизенгаузен отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский в своих выступлениях неоднократно призывал бойкотировать страну-агрессора, изолировать ее на любых площадках, куда она еще имеет доступ. Речь как о российских дипломатах, так и о правящей верхушке.



"И часть мировых лидеров к этому призыву прислушивается. Те же европейцы во многом поменяли риторику – уже не стараются "сохранить лицо" Путину, а довольно жестко высказываются от нём и его режиме", – подчеркивает эксперт.



По его мнению, вряд ли визит Лаврова на G20 и тот прием, который ему там окажут, повлияет на российскую политику касательно Украины. А вот упреков и критики за российскую агрессию против нашей страны он на Бали выслушает достаточно, уверен эксперт. Как и Путин, если таки примет участие в ноябрьском саммите глав государств G20 всё в той же Индонезии, на что он якобы дал предварительное согласие.



"Я согласен с Подоляком, что присутствие российских представителей на этой встрече должно стать поводом для остальных членов "Большой двадцати" жестко, акцентировано высказать свою позицию касательно всего, что творит РФ. Чтобы это был настоящий "коридор позора", через который прогонят Лаврова и прочих представителей страны-агрессора", – говорит Борис Тизенгаузен.

Ключевым маркером встречи станут формулировки представителей стран G20

Эксперт Центра противодействия информационным агрессиям "AM&PM", политтехнолог Александр Курбан прогнозирует, что нынешняя встреча G20 на Бали будет для РФ большой геополитической поркой. Станет попыткой ещё раз жестко одернуть зарвавшихся российских агрессоров.



"Кроме того, эта встреча – своего рода жест доброй воли стран "Большой двадцатки", которые не теряют надежды на то, что российское руководство, наконец, всерьез задумается о перспективах своей страны и своих собственных. В ближайшее время мы узнаем, с какими сценариями приехал на эту представительную встречу глава российского дипломатического ведомства Сергей Лавров. Из его первых заявлений станет понятно, насколько Кремль готов идти до конца в войне с Украиной – и как долго может продлиться она в принципе"" – считает Александр Курбан.



В настоящий момент, по его мнению, просматривается, как минимум, два вероятных сценария.



"Первый – продолжение агрессивной линии и милитаристской риторики, которая сейчас уже не выглядит так опасно, как, скажем, еще год назад. Героическое сопротивление Украины и жесткий отпор со стороны ВСУ уже развеяли миф о непобедимости "второй армии мира". А небывалая консолидация усилий ведущих стран западного мира в деле оказании помощи нашей стране – вообще беспрецедентна. Всё, чем еще может пугать Кремль: в военном плане – ядерное оружие, в экономическом – угроза продовольственного кризиса, – отмечает эксперт. – Второй сценарий – презентация капитуляционного пакета предложений, который позволит РФ если не красиво, то, хотя бы, без катаклизмов выйти из нынешнего кризиса. В этом случае, у Кремля появится шанс избежать структурного развала России, который может через год-два пойти до более жесткому сценарию, нежели развал СССР в начале 90-х".



Александр Курбан не сомневается, что Лавров попробует маневрировать и найти более мягкий сценарий дальнейших отношений по линии Запад – РФ. Но для такого маневра у него будет мало пространства и времени, считает политтехнолог.



"Руководители внешнеполитических ведомств Германии и США достаточно в категоричной форме отказали Лаврову в личной встрече, – напоминает эксперт. – Тем самым дали понять, что его пригласили "на ковер", а не для того чтобы искать "широкие компромиссы", дающие возможность "спасти лицо" Путину и его окружению. Ключевым маркером встречи станут формулировки представителей стран G20 и демонстрация их готовности к дальнейшему углублению противостояния с РФ. Не секрет, что среди пула стран-лидеров нет единого мнения в отношении сценария выхода из кризиса, вызванного российским широкомасштабным вторжением в Украину и ставшего наиболее серьезным со времени Второй мировой войны".

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