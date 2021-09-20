Владимир Фесенко рассказал, почему Россия никогда не пойдет на замораживание конфликта на Донбассе

Сегодня нужно искать не новые форматы переговоров по решению конфликта на востоке Украины, а нужно отказаться от политической модели реинтеграции Донбасса, прописанной в Минских соглашениях, при этом не выходя из самих Минских соглашений. Как информирует издание "Комментарии", такое мнение в интервью каналу "Ukrlife.TV" высказал политолог Владимир Фесенко.

Владимир Фесенко Фото: из открытых источников

По мнению политолога, после того, что произошло на востоке Украины, после выдачи такого количества российских паспортов на Донбассе эта формула реинтеграции Донбасса просто утопична. И здесь не играет роли, в каком формате дальше продолжатся переговоры по решению военного конфликта, потому что не важно, какая из стран будет участвовать в этих переговорах, важно, что в этих переговорах будет Россия, которая никуда не денется со своими требованиями.

"Это моя приватная точка зрения относительно отказа от политической модели реинтеграции Донбасса. Я не отражаю официальной точки зрения. Я вижу единственный вариант развития мирного процесса. Он не является, к сожалению, окончательным и полноценным, я его считаю меньшим злом, это замораживание конфликта", – уточнил политолог.

Он добавил, это единственный паллиативный вариант, на который при определенных обстоятельствах могут согласиться разные стороны. Это всех устроит, но, опять же, ключевая проблема – это Россия. Владимир Фесенко отметил, теоретически Россия может на это пойти, но ему известно от некоторых российских коллег, что это невозможно по одной простой причине – пока идет пусть даже малоинтенсивная война на Донбассе у Украины не будет никаких шансов на интеграцию в НАТО и Европейский Союз. Это блокиратор нашего движения в западные структуры – в НАТО и Евросоюз.

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