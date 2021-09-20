Владимир Фесенко рассказал, почему Россия никогда не пойдет на замораживание конфликта на Донбассе

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Кравцев Сергей
Сегодня нужно искать не новые форматы переговоров по решению конфликта на востоке Украины, а нужно отказаться от политической модели реинтеграции Донбасса, прописанной в Минских соглашениях, при этом не выходя из самих Минских соглашений. Как информирует издание "Комментарии", такое мнение в интервью каналу "Ukrlife.TV" высказал политолог Владимир Фесенко.
Владимир Фесенко Фото: из открытых источников
По мнению политолога, после того, что произошло на востоке Украины, после выдачи такого количества российских паспортов на Донбассе эта формула реинтеграции Донбасса просто утопична. И здесь не играет роли, в каком формате дальше продолжатся переговоры по решению военного конфликта, потому что не важно, какая из стран будет участвовать в этих переговорах, важно, что в этих переговорах будет Россия, которая никуда не денется со своими требованиями.
Он добавил, это единственный паллиативный вариант, на который при определенных обстоятельствах могут согласиться разные стороны. Это всех устроит, но, опять же, ключевая проблема – это Россия. Владимир Фесенко отметил, теоретически Россия может на это пойти, но ему известно от некоторых российских коллег, что это невозможно по одной простой причине – пока идет пусть даже малоинтенсивная война на Донбассе у Украины не будет никаких шансов на интеграцию в НАТО и Европейский Союз. Это блокиратор нашего движения в западные структуры – в НАТО и Евросоюз.
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