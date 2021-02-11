Владимир Путин появился в Tik-Tok (Видео)

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Кириєнко Анна
В социальной сети TikTok недавно появился профиль виртуального президента России Владимира Путина. Об этом сообщило издание Openmedia на своей Instagram-странице.
Владимир Путин в Tik-Tok. Фото: 24 канал
Анимированный персонаж создан с помощью технологии deepfake. В своих видео Путин делится вкусными рецептами, танцует, участвует в челленджах, показывает, как нужно чистить снег и просто живет обычной жизнью.
Страница виртуального президента называется "1facerussia". Из комментариев становится понятно, что виртуальный Владимир Путин нравится гражданам России больше, чем реальный.
Сейчас в фейкового Главы РФ четыре миллиона подписчиков, 28,7 миллиона лайков и 27 видео.
Напомним, что недавно кроме дворца в Геленджике, нашли еще одно имение Путина. Но находится оно не в России, а на живописном полуострове Крым, аннексированном РФ. Кадры показали журналисты издания "Крым. Реалии".
Речь идет о бывших Украинских госдачах, которые прибрал к своим рукам после аннексии Крыма российский президент. Очередной "дворец Путина" находится вблизи села Олива. Дача тщательно спрятана за двумя массивными заборами. Так, первый из них достигает высоты в 6 м и буквально напичкан камерами видеонаблюдения. Посмотреть видео имения и прочитать о нем подробнее можно в нашем материале.
Ранее сообщалось, что в Латвии запретили вещание телеканала "Россия РТР". Причиной наложения санкций стала постоянная пропаганда против Украины. Запрет на телеканал будет действовать один год.
Также сайт "Комментарии" сообщал, что советник украинской делегации в минской ТКГ и главы Офиса Президента Андрея Ермака Алексей Арестович заявил, что Россия использует понятие "Донбасс" в качестве идеологического оружия против Украины. Подробности читайте здесь.
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