Вместо ветеранов - приматы: россиян «поздравили» с 9 мая странным баннером

В российском Новосибирске разгорелся громкий скандал из-за необычного поздравления к 9 мая. На улицах города появились билборды с надписью "С Днем Победы!", где рядом с поздравительным текстом разместили фотографию орангутанга по кличке Бату. Заказчиком резонансного плаката выступил местный зоопарк.

Такое оформление вызвало возмущение среди жителей, которые начали массово жаловаться в социальных сетях. Ситуация быстро получила официальную огласку: прокуратура совместно с Роскомнадзором инициировали проверку относительно уместности такого сочетания праздничной символики и изображения животного.

Руководство зоопарка, в свою очередь, уверяет, что не пыталось никого обидеть. Директор учреждения Андрей Шило объяснил идею плаката историческим контекстом.

"Не вижу отрицательного посыла в плакатах. Это "благодарность от животных за спасение" в годы Великой Отечественной войны", — процитировали слова Шило в комментарии для медиа.

Несмотря на объяснение о "спасении зверей", правоохранительные органы должны дать правовую оценку действиям администрации зоопарка.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в городе Пит-Ях (Ханты-Мансийский автономный округ, РФ) разгорелся скандал вокруг праздничного оформления до 9 мая. На здании Детской школы искусств вывесили баннер с надписью "С днем Попеды!" Несмотря на то, что полотно с ошибкой сняли уже через 10 минут, глава города Сергей Елишев решил привлечь к делу Федеральную службу безопасности.