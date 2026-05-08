Замість ветеранів — примати: росіян «привітали» з 9 травня дивним банером
Замість ветеранів — примати: росіян «привітали» з 9 травня дивним банером

«Вдячність від тварин»: директор зоопарку виправдав появу орангутанга на святкових білбордах

8 травня 2026, 15:47
Недилько Ксения

У російському Новосибірську розгорівся гучний скандал через незвичне вітання до 9 травня. На вулицях міста з’явилися білборди з написом "З Днем Перемоги!", де поруч із вітальним текстом розмістили фотографію орангутанга на кличку Бату. Замовником резонансного плаката виступив місцевий зоопарк.

Таке оформлення викликало обурення серед частини мешканців, які почали масово скаржитися у соціальних мережах. Ситуація швидко набула офіційного розголосу: прокуратура спільно з Роскомнадзором ініціювали перевірку щодо доречності такого поєднання святкової символіки та зображення тварини.

Керівництво зоопарку, своєю чергою, запевняє, що не намагалося нікого образити. Директор закладу Андрій Шило пояснив ідею плаката історичним контекстом.

"Не бачу негативного посилу в плакатах. Це "вдячність від тварин за порятунок" у роки Великої Вітчизняної війни", — процитували слова Шило у коментарі для медіа.

Незважаючи на пояснення про "порятунок звірів", правоохоронні органи мають надати правову оцінку діям адміністрації зоопарку.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у місті Пит-Ях (Ханти-Мансійський автономний округ, РФ) розгорівся скандал навколо святкового оформлення до 9 травня. На будівлі Дитячої школи мистецтв вивісили банер із написом "С днем Попеды!". Попри те, що полотно з помилкою зняли вже за 10 хвилин, очільник міста Сергій Єлішев вирішив залучити до справи Федеральну службу безпеки.



