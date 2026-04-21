Во что выливается дружба с Си: почему Россия теряет миллиарды на восточном развороте
Во что выливается дружба с Си: почему Россия теряет миллиарды на восточном развороте

После потери Европы Кремль продает газ дешевле на треть и не может компенсировать потери

21 апреля 2026, 15:18
Автор:
Кравцев Сергей

Россия вынуждена продавать природный газ Китай по значительно более низким ценам, чем европейским покупателям, что ставит под сомнение эффективность ее энергетического "разворота на Восток". Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с правительственными прогнозами.

Во что выливается дружба с Си: почему Россия теряет миллиарды на восточном развороте

Путин и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

По их данным, в 2026 году средняя цена российского газа для Китая составит около 258,8 доллара за тысячу кубометров – это примерно на 38% меньше, чем цены для европейских клиентов. Ожидается, что разрыв будет постепенно сокращаться, однако даже до 2029 года будет оставаться на уровне более 27%.

В прошлом году поставки в Китай осуществлялись по еще более низкой цене – около 248,7 доллара за тысячу кубометров. Несмотря на то, что Пекин уже стал крупнейшим импортером российского газа, эта торговля менее прибыльна, чем прежние контракты с Европой.

В Газпроме объясняют более низкие цены географическими факторами, мол, месторождения, из которых газ идет в Азию, расположены ближе к потребителю. В то же время Москва активно наращивает поставки через газопровод Сила Сибири, которая в 2025 году достигла проектной мощности в 38 млрд кубометров в год.

К концу десятилетия Россия планирует увеличить экспорт на восток до 52,5 млрд кубометров ежегодно благодаря новым договоренностям из China National Petroleum Corp. и развития инфраструктуры

Впрочем, даже эти объемы не способны компенсировать потери европейского рынка. По оценкам, поставки в Европу могут сократиться до 32 млрд кубометров в год, тогда как до полномасштабной войны этот показатель достигал около 200 млрд. рублей.

Аналитики считают, что Россия оказалась в ситуации, когда вынуждена продавать больше, но зарабатывать меньше, постепенно утрачивая позиции на глобальном энергетическом рынке.

Читайте на портале "Комментарии" — Испания в марте 2026 года закупила самый большой в своей истории объем российского газа, несмотря на санкционное давление ЕС и войну в Украине. Об этом сообщает El País со ссылкой на данные оператора Enagás.




Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-04-20/russia-sees-china-buying-gas-at-discount-to-europe-through-2029
