У що виливається дружба з Сі: чому Росія втрачає мільярди на східному розвороті

Росія змушена продавати природний газ Китай за значно нижчими цінами, ніж європейським покупцям, що ставить під сумнів ефективність її енергетичного "розвороту на Схід". Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі з урядовими прогнозами.

За їхніми даними, у 2026 році середня ціна російського газу для Китаю становитиме близько 258,8 долара за тисячу кубометрів – це приблизно на 38% менше, ніж ціни для окремих європейських клієнтів. Очікується, що розрив поступово скорочуватиметься, однак навіть до 2029 року залишатиметься на рівні понад 27%.

Минулого року постачання до Китаю здійснювалися за ще нижчою ціною – близько 248,7 долара за тисячу кубометрів. Попри те, що Пекін уже став найбільшим імпортером російського газу, ця торгівля є менш прибутковою, ніж колишні контракти з Європою.

У Газпромі пояснюють нижчі ціни географічними факторами, мовляв, родовища, з яких газ іде до Азії, розташовані ближче до споживача. Водночас Москва активно нарощує постачання через газопровід Сила Сибіру, який у 2025 році досяг проєктної потужності в 38 млрд кубометрів на рік.

До кінця десятиліття Росія планує збільшити експорт на схід до 52,5 млрд кубометрів щорічно завдяки новим домовленостям із China National Petroleum Corp. та розвитку інфраструктури.

Втім, навіть ці обсяги не здатні компенсувати втрати європейського ринку. За оцінками, постачання до Європи можуть скоротитися до 32 млрд кубометрів на рік, тоді як до повномасштабної війни цей показник сягав близько 200 млрд.

Аналітики вважають, що Росія опинилася у ситуації, коли змушена продавати більше, але заробляти менше, поступово втрачаючи позиції на глобальному енергетичному ринку.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Іспанія у березні 2026 року закупила найбільший в своїй історії обсяг російського газу, попри санкційний тиск ЄС і війну в Україні. Про це повідомляє El País з посиланням на дані оператора Enagás.



