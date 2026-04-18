Водка вместо стабильности: Россия захлебывается в новой волне алкоголизма
commentss НОВОСТИ Все новости

Водка вместо стабильности: Россия захлебывается в новой волне алкоголизма

Рекорд за девять лет, всплеск после войны и провал запретов: кризис выходит из-под контроля

18 апреля 2026, 08:40
Кравцев Сергей

В России стремительно обостряется проблема алкоголизма, несмотря на ужесточение ограничений и государственные кампании. По данным, на которые ссылается британское издание The Telegraph, в 2025 году уровень диагностированной алкогольной зависимости и психозов достиг 56,9 случая на 100 тысяч человек – это максимум с 2016 года.

Журналисты отмечают, что рост зафиксирован в подавляющем большинстве регионов – в 69 из 83. При этом реальная ситуация может быть значительно хуже: многие зависимые не обращаются за медицинской помощью или не имеют к ней доступа, что искажает официальную статистику.

Тенденция демонстрирует четкую связь с войной против Украины. До 2022 года показатели постепенно снижались, однако после начала полномасштабного вторжения динамика изменилась на противоположную. Самый резкий скачок произошел в 2024-2025 годах – рост составил около 30%, что стало рекордом за весь период наблюдений.

Параллельно увеличивается и потребление алкоголя. В 2024 году продажи крепких напитков достигли восьмилетнего максимума – 8,5 литра на душу населения, из которых более половины приходится на водку. Это происходит вопреки ограничениям: власти вводили запрет на скидки, ограничивали время продаж и ужесточали правила размещения алкоголя в магазинах.

Однако такие меры не принесли ожидаемого результата. Эксперты указывают на дополнительный фактор – ситуацию в армии. По словам специалистов, среди мобилизованных широко распространено злоупотребление алкоголем, а случаи тяжелых психозов часто остаются вне официальной отчетности.

Проблема усугубляется и после возвращения военных с фронта. Ветераны сталкиваются с посттравматическим стрессом, депрессией и агрессией, что подталкивает к зависимости. Одновременно фиксируется резкий рост потребления антидепрессантов: за последние три года продажи таких препаратов почти удвоились.

На этом фоне становится очевидно, что существующие меры не справляются с масштабом кризиса, который постепенно превращается в одну из самых острых социальных угроз внутри страны.

Читайте также на портале "Комментарии" - Кремль боится своих: против кого начал репрессии, дошло до "самоубийств".




Источник: https://www.telegraph.co.uk/world-news/2026/04/17/russian-alcoholism-nine-year-high-despite-putin-crackdown/
